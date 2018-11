Che meraviglia sei è il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Giuliano Sangiorgi (video e testo)

Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Che meraviglia sei. Il brano porta la firma di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e fa parte di D’amore d’autore, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato a novembre 2017.

Che meraviglia sei è anche accompagnato da un video che ha girato personalmente con il suo cellulare e che ha deciso di rilasciare a partire dal 28 novembre.

Nella clip che ha deciso per il suo nuovo lavoro, Gianni Morandi ha voluto includere 70 figure femminili con le quali andrà a dare una resa visiva al singolo scritto da Giuliano Sangiorgi.

“Nel video sono presenti 70 donne che ho incontrato negli ultimi mesi e possono rappresentare per me la meraviglia dell’universo femminile che ho sempre amato e cantato. Se il mondo fosse in mano alle donne, tutto andrebbe molto meglio”

Il filmato home made di Gianni Morandi è stato girato tra Bologna, Milano, Roma e Carloforte, dove ha condotto anche le riprese della fiction L’Isola di Pietro 2 di cui è stato protagonista su Canale5. L’artista di Monghidoro ha anche dichiarato di essersi molto divertito a girare le scene che ha personalmente montato nella clip di Che meraviglia sei.

“Mi sono soffermato sulle facce che mi hanno colpito, da quelle giovanissime a quelle che raccontano una storia grazie ai segni del tempo e ho avuto il desiderio di raccoglierle. Una sorta di omaggio che, con le mie semplici capacità tecnologiche, ho girato e montato da solo con un’applicazione che ho imparato ad usare anche grazie al mio rapporto con i social”

Il nuovo singolo di Gianni Morandi porta la firma di Giuliano Sangiorgi, che in questi giorni è tornato in radio con i Negramaro per il rilascio del nuovo singolo da Amore che torni, Per uno come me.

Qui di seguito, il testo e l’audio del singolo in attesa del videoclip ufficiale.