I Modà tornano in studio per Testa o croce dopo il successo di Cash: gli ultimi dettagli

I Modà tornano in studio per Testa o croce. L’annuncio era già arrivato qualche mese fa, ma le novità si sono fermate all’inizio del 2018 senza aggiornamenti per molti mesi.

In quest’ultimo periodo, Kekko Silvestre è stato impegnato nella promozione di Cash, romanzo che ha tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film che avrebbe dovuto dirigere ma per il quale non ha trovato sufficienti fondi per la distribuzione.

Queste le parole del gruppo per annunciare il ritorno in studio per riprendere i lavori dell’album che si erano interrotti qualche mese fa.

“Buongiorno romantici, oggi è un giorno speciale, ci siamo rimessi le pattine rosse. Si riprende da dove avevamo interrotto, con tante nuove canzoni e tanta nuova energia. Sarà un lavoro lungo ma c’è tanta voglia di fare un gran disco. Un forte abbraccio e a prestissimo…vi terremo aggiornati”

Il titolo del nuovo album dei Modà era stato annunciato da Kekko Silvestre durante una delle interviste a Verissimo da Silvia Toffanin, nella quale rivelò il titolo scelto per l’erede naturale di Passione Maledetta del 2015.

La loro ultima prova di studio è approdata negli stadi ma anche nei palasport, per due sessioni di concerti di grande successo che hanno concluso nel 2017.

In questi giorni, il gruppo è balzato agli onori della cronaca per la rottura con Lorenzo Suraci, patron di RTL 102.5 al quale avevano avuto modo di giurare vicinanza eterna.

Non ci sono state parole di replica da parte del gruppo, ma solo la condivisione del video di Senza Parole di Vasco Rossi comparsa sulle pagine ufficiali che ha fatto pensare a una replica in musica alle parole dell’ex manager che non ha avuto parole di stima per la band, affermando che il successo può dare alla testa.

Tutte le novità in merito ai prossimi lavori dei Modà saranno annunciati sui canali social dedicati alla band.