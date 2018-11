Eros Ramazzotti e Salmo in vetta alla classifica FIMI del 30 novembre, mentre i concorrenti di XF12 trionfano tra i singoli

La classifica FIMI del 30 novembre per gli album e i singoli più venduti in Italia nella settimana. Al primo posto degli album più venduti c’è Eros Ramazzotti con Vita Ce N’è, il nuovo progetto musicale dell’artista a distanza di tre anni dal precedente album in studio intitolato Perfetto.

Al secondo posto sul podio Salmo, che ha occupato la vetta per ben due settimane con il suo album Playlist già certificato disco di platino. Terza Cristina D’avena con Duets Forever-Tutti cantano Cristina, l’album di duetti dopo il primo pubblicato nel 2017 che ha ottenuto numerosi successi. Quarti in classifica FIMI del 30 novembre i Maneskin con Il ballo della vita; quinta Giorgia con il suo album di cover intitolato Pop Heart: l’artista ha presentato proprio ieri sera ad X Factor 12 il singolo “Le tasche piene di sassi”.

Al sesto posto Pooh50-L’ultimo abbraccio dei Pooh; settimo Ultimo con Peter Pan che guadagna ben quattro posizioni; all’ottavo posto in classifica Love di Michael Bublè; al nono Elisa con Diari Aperti e ultimo nella Top10 c’è L’infinito di Roberto Vecchioni.

Per quanto riguarda i singoli, il podio della classifica FIMI del 30 novembre è marchiata X Factor. Al primo posto il rapper Anastasio con La Fine Del Mondo che ha ottenuto in una sola settimana già un grande successo; al secondo posto Martina Attili con la sua Cherofobia; terzi resistono i Maneskin con Torna a Casa, singolo doppio platino.

Concludono la top10 dei singoli Luna Melis con Los Angeles, Fedez con Prima di Ogni Cosa, Dj Snake ft. Selena Gomez, Carbi B e Ozuna con Taki Taki e infine Salmo, il quale occupa il 4°,5°,7° e 8° posto con i brani Il Cielo Nella Stanza, Cabriolet, Stai Zitto e 90min. Gli altri concorrenti di X Factor 12 occupano posizioni fuori dalla Top10: BowLand tredicesimi, Leo Gassman diciottesimo, Sherol Dos Santos alla numero 48, Renza Castelli 55°.

La classifica completa è disponibile sul sito ufficiale FIMI.