Fuori mercato la nuova promozione Wind per Huawei P20 Lite: siamo sotto i 160 euro

Uno degli smartphone che ha riscontrato un flusso di vendite superiore alla media durante il Black Friday ed il Cyber Monday 2018 è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite. Scheda tecnica più che dignitosa, o comunque superiore alla norma se consideriamo le specifiche medie di questo particolare mercato, accompagnata da un prezzo da sempre molto aggressivo. Le promozioni Wind che posso darvi per ufficiali oggi 30 novembre, però, vanno davvero oltre l’immaginazione del pubblico e meritano un approfondimento.

Dopo esserci concentrati sullo stesso Huawei P20 Lite anche nello scorcio finale del Cyber Monday, in riferimento ad una nuova offerta giunta direttamente da Unieuro, stavolta occorre rivolgerci al mondo degli operatori. Stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere stamane, infatti, attraverso la duplice opzione Telefono Incluso Per Te e Telefono Incluso Standard è possibile acquistare il device con un anticipo di 69,99 euro, oltre a trenta rate da 3 euro.

Formalmente gli utenti non hanno vincoli nel tempo, ma qualora si decida di rescindere prima dei trenta mesi, sarà necessario pagare una sorta di penale pari a 200 euro. Coloro che intendono sfruttare le due promozioni Wind per acquistare un Huawei P20 Lite a condizioni molto favorevoli, presso gli store autorizzati, vedranno addebitato il costo mensile direttamente sulla propria carta di credito stando a quanto raccolto anche su Facebook.

Insomma, un modo per legare gli utenti interessati all’acquisto di un Huawei P20 Lite a condizioni molto favorevoli per ben trenta mesi, a costo di perderci qualcosina sulla vendita dello smartphone. Di sicuro le nuove promozioni Wind faranno discutere non poco nelle prossime ore, in attesa di capire se ci sarà una risposta da parte delle altre compagnie telefoniche per assicurarsi lo smartphone Android con offerte a dir poco allettanti. Che ve ne pare della nuova proposta che prevede anche 10 GB aggiuntivi rispetto al proprio piano?