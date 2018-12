Video e testo della canzone di Natale di Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti

La canzone di Natale di Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti irrompe on air a partire dal 3 dicembre e con due voci d’eccezione.

Il titolo scelto per il brano speciale e dedicato alle festività è riscritto da Rocco Tanica degli Elio e Le storie tese e su base di Back For Good dei Take That.

Il video che accompagna 25 dicembre è realizzato da Matteo Curti con la collaborazione di PostAtomic. La clip è disponibile dal 3 dicembre unitamente all’arrivo del brano di Natale riscritto da Rocco Tanica.

Francesca Michielin ha già espresso il suo entusiasmo per il progetto nel quale è stata coinvolta, condividendo il video direttamente sui suoi canali social ufficiali.

“Se c’è una cosa che ho sempre sognato di fare a Natale (oltre ad andare in spiaggia con trenta gradi) non era cantare All I want for Xmas is you vestita di rosso alla recita scolastica, bensì CANTARE LA CANZONE DI NATALE DI Radio Deejay. Grazie per avermi voluta per questa cosa fighissima! Buon Natale!”

L’artista è attualmente impegnata con il tour sopra la techno che l’ha riportata sul palco dopo il rilascio del singolo Femme che ha rilasciato il 16 novembre scorso. In programma anche la pubblicazione del vinile di 2640 nel quale sarà incluso anche il nuovo singolo.

Eros Ramazzotti ha invece appena rilasciato il suo nuovo disco di inediti che ha anticipato con Vita ce n’è, che ha portato in rotazione radiofonica a partire dal 19 ottobre con il video ufficiale. Già deciso il tour che lo porterà in giro per il mondo ma anche in Italia con biglietti già in prevendita in tutti i canali abilitati.

Qui di seguito, l’audio e il testo di 25 dicembre per Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti.