Capodanno 2019 in piazza: da Francesco Gabbani a Lo Stato Sociale, tutti gli eventi gratuiti

Capodanno 2019, come ogni anno, non è solamente una tavola imbandita di cotechino e lenticchie, spumante, pandoro e panettone – con l’odio atavico tra chi preferisce i canditi e chi l’uva sultanina – e brindisi con baci e abbracci allo scoccare della mezzanotte.

In Italia, da sempre, ogni Capodanno è anche musica ed eventi in esterna, che sfidano le temperature invernali e portano allegria e festa nelle piazze più importanti del Paese. Con qualche eccezione dovuta a partecipazioni non ancora confermate né comunicate, anche per questo 31 dicembre 2018 ci sarà tanta musica e tanto show ad accompagnare i festanti all’inizio del Nuovo Anno, con spettacoli che inizieranno dalla tarda serata per poi finire alle prime ore del mattino.

A Milano in Piazza Duomo ci sarà Francesco Gabbani. L’autore di Occidentali’s Karma lo aveva annunciato già dal 22 novembre sulla sua pagina Facebook. L’evento partirà alle ore 20 con show e spettacoli a sorpresa, e Gabbani salirà sul palco alle 22. Insieme a lui vi saranno tanti altri ospiti di cui però non è dato conoscere i nomi.

Sanremo ospita l’evento a Pian di Nave e sul palco saliranno i The Kolors a partire dalle 22:30, che ritornano nella “Città della Musica” dopo la loro partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Mantova, in piazza Sordello, ospiterà Lo Stato Sociale che saliranno sul palco alle 22. Dopo la mezzanotte cederanno il posto ai Planet Funk.

Olbia attende il nuovo anno con i giovanissimi e acclamatissimi Maneskin al Molo Brin, al terzo giorno di una serie di eventi che interessano il capoluogo sardo tra spettacoli pirotecnici, dj set ed eventi per bambini.

A Rimini sarà Nek l’headliner del concerto che si terrà in Piazzale Fellini e che vedrà la partecipazione di Marco Rissa dei Thegiornalisti.

Pozzuoli ospita Le Vibrazioni in piazza della Repubblica dallo scoccare la mezzanotte, e tutti gli eventi inizieranno dalle 22:30.

A Salerno per Capodanno 2019 il cantautore Max Gazzè e il rapper Clementino si esibiranno Piazza Amendola.

A Bellaria Igea Marina (Rimini) la notte di San Silvestro ospiterà tre big: Enrico Ruggeri, Federico Angelucci e Baby K. Il concerto si terrà al Pala Congressi.

Marina di Carrara festeggerà l’arrivo del nuovo anno in Via Venezia a partire dalle 22:30 con la partecipazione di Alteria e DJ Jad – sì, proprio lui – che salirà sul palco con una band di 8 elementi con la quale eseguirà anche alcuni brani di successo degli Articolo 31.

A Prato in piazza San Francesco, dopo l’esibizione di Frank DD & Friends (collettivo musicale che spazia tra reggae, pop e cantautorato) arriveranno i Ministri.

A San Benedetto del Tronto si esibiranno i Gemelli Diversi sul palco allestito in piazza Giorgini.

Piuttosto ricco, e parecchio, il programma per il Capodanno 2019 di Bari. Da piazza Prefettura Federica Panicucci condurrà il veglione in diretta su Canale 5. Sul palco vedremo artisti come Luca Carboni, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fabio Rovazzi, Benji & Fede, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Gue Pequeno, Ron, Tiromancino, Elettra Lamborghini, Junior Cally e Irama. Allo scoccare della mezzanotte partirà il DJ set di Max Brigante.

Il Capodanno 2019 di Agropoli si terrà in piazza Vittorio Veneto dalle 20:30 in compagnia di Paolo Belli e la sua Band.

Alghero attenderà il Capodanno 2019 con la Reunion di DJ Time con la partecipazione di Fargetta, Albertino, Molella e Prezioso, nella zona del porto e al culmine degli eventi del programma “Mès que un Mes”.

Menu ricco, infine, per la Capitale. CinecittàWorld, a Roma, partirà dalle 18 e vedrà l’esibizione di Cristina D’Avena, Irama e i demenziali Gem Boy. L’evento offre la possibilità di scegliere tra 4 tipi di cenoni ed è garantita la presenza dello chef Gianfranco Vissani, di Rocco Siffredi e Valentina Nappi. Fino alla mattina seguiranno il Reggaeton Party di Muevelo, musica House, Techno, Dancehall e la partecipazione di alcune webstars, come Highlander DJ e Scuolazoo.

Per tutte le altre città non sono ancora state fornite informazioni per Capodanno 2019: notizie e indiscrezioni sono in continuo aggiornamento.