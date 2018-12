Svelati i segreti del nuovo album di Marco Mengoni, con il palco del tour nato da un viaggio da finto giornalista

I segreti del nuovo album di Marco Mengoni non sono più tali dal giorno del rilascio di Atlantico, al quale ha dedicato un Festival di presentazioni condotto per le strade di Milano e alla presenza di altri artisti.

Ospite di Radio Italia per l’intervista di presentazione dell’album, l’artista di Ronciglione ha reso noti alcuni particolari delle fasi di lavorazione del disco che ha rilasciato il 30 novembre, a cominciare dai viaggi compiuti intorno al mondo che sono stati necessari per ripartire con un progetto completamente inedito.

Come racconta Marco Mengoni, anche il palco per il nuovo tour è nato in viaggio e sulle pagine di un taccuino che porta con sé fingendosi giornalista per carpire il più possibile dal luogo raggiunto.

L’80% di quello che si vedrà in tour nasce dalle prime idee messe in campo durante le fasi di lavorazione del disco nelle quali l’artista ha girato il mondo ma ha aspettato di tornare a casa per mettere nero su bianco tutti gli spunti presi in viaggio.

Sul palco dedicato al tour, spiega:

“Questo palco si è andato un po’ a modificare. In questi giorni arriveranno i primi rendering ma io ho già cambiato idea. Un 80% rimane ma quel 20% no, però magari in quel 20% ci sono cose fondamentali. È difficile mettere sul palco tutte le cose che porta con sé un disco come questo in due ore di concerto”

Immancabile il riferimento ad Adriano Celentano e alla sua presenza in La casa Azul, brano che Mengoni ha dedicato alla figura di Frida Khalo.

“In verità non l’ho convinto, l’ha convinto il pezzo. Gli abbiamo fatto ascoltare tre pezzi e su questo ha detto: ‘Fermi, ci devo fare qualcosa’. Io ho detto ‘Certo, ti mando subito progetto’. Abbiamo sentito tutto due ore prima di mandare in stampa il disco. Prima nessuno sapeva cosa avesse fatto”

Marco Mengoni sarà in tour in Italia dopo le anteprime annunciate in Europa con un’altra produzione e in location più raccolte.