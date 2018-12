Tris dei Negramaro a Bari, biglietti in prevendita per la nuova data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019

Fanno tris i Negramaro a Bari, con l’annuncio della nuova data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019 nella loro Puglia: un terzo concerto al PalaFlorio si aggiunge ai due già previsti nella stessa location per il sequel dell’omonimo show che ha girato le principali città italiane la scorsa estate rendendo il gruppo di Giuliano Sangiorgi il primo a fare sei date negli stadi in una sola tournée.

Da febbraio sarà tempo di esibirsi nei palazzetti, con un nuovo spettacolo attesissimo che sta già facendo registrare diversi sold out in prevendita (Milano, Caserta, Roma, Bari, Acireale), al punto da spingere gli organizzatori di Live Nation Italia ad aggiungere diverse date aggiuntive come quella di Milano e, da ultima, una terza a Bari. Oltre che il 13 e 14 marzo già sold out, infatti, i Negramaro si esibiranno al PalaFlorio anche il 15 marzo.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e via call center oltre che presso i punti vendita abituali, a partire da giovedì 6 dicembre alle ore 15.00.

Ecco i prezzi previsti per tutti i settori del palazzetto aperti al pubblico per lo show della band salentina.

Anello Numerato € 57,50

Parterre in Piedi € 41,40

2-3 Anello Non Numerato Nord € 36,80

2-3 Anello Non Numerato Sud € 36,80

Il tour, che partirà il 14 febbraio dall’RDS Stadium di Rimini, è stato posticipato nel 2019, con le date riprogrammate e nuovi concerti aggiunti al calendario, per far fronte all’emergenza che ha colpito la band quando Emanuele Spedicato è stato colpito lo scorso settembre da emorragia cerebrale nella sua casa in Salento. Dopo un mese in terapia intensiva al Vito Fazzi di Lecce, il musicista sta affrontando la riabilitazione ed è tornato a suonare, come ha dichiarato di recente Giuliano Sangiorgi che gli ha anche regalato una nuova chitarra come augurio di pronta guarigione. Nessun dubbio che Spedicato tornerà a suonare col gruppo per il tour nei palazzetti, inizialmente previsto in autunno e riprogrammato tra febbraio e marzo proprio per permettergli una piena riabilitazione.

Ecco il calendario aggiornato con tutte le date.