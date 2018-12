Annunciato l’instore di Laura Pausini per Fatti sentire ancora con una sorpresa per pochi fan

Arriva a sorpresa l’instore di Laura Pausini per Fatti sentire ancora. L’artista di Solarolo ha infatti annunciato il suo primo firma copie per il 15 dicembre, unica data in calendario per la promozione del cofanetto che contiene il duetto con Biagio Antonacci in Il coraggio di andare.

L’incontro con i tanti fan entusiasti della novità si terrà alle 17 del 15 dicembre al Mondadori Megastore di Milano, nel quale Laura Pausini si è detta pronta per gli autografi sulle copie di Fatti sentire ancora, che ha raggiunto il mercato il 7 dicembre.

Fatti sentire ancora sarà anche presentato con un set acustico riservato a pochi fan che attende ancora di essere annunciato.

Nel secondo capitolo di Fatti sentire sono comprese le canzoni della versione madre dell’album che ha rilasciato il 16 marzo scorso in tutto il mondo ma anche il duetto con Biagio Antonacci in Il coraggio di andare, quello dal quale è partita l’idea di un tour congiunto negli stadi.

Ad arricchire la pubblicazione è anche il magazine che raccoglie gli scritti di Laura Pausini oltre al DVD del concerto al Circo Massimo che ha tenuto il 21 e 22 luglio scorsi come anteprima al lungo tour mondiale che l’ha portata alla Radio City Music Hall di New York per la prima volta nella sua carriera.

Fatti sentire è anche l’album del 4° Latin Grammy di carriera dell’artista romagnola, che New York ha celebrato con un’insegna luminosa a Times Square. Hazte sentir potrebbe essere nominato anche ai Grammy americani, con un annuncio che potrebbe arrivare a stretto giro di giorni.

Intanto, Laura Pausini si prepara per il tour che terrà negli stadi con Biagio Antonacci, dopo il rilascio di Il coraggio di andare a partire dal 20 novembre scorso. Gli appuntamenti con i concerti sono fissati a partire dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari e si concluderanno con il desiderato concerto in Sardegna del 1° agosto all’Arena dell’ente fieristico del capoluogo sardo.

