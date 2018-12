Nuovo oggetto rarissimo per Fortnite in arrivo, solo in pochi potranno averlo

Continua la collaborazione tra Epic Games e Samsung che unisce Fortnite a Samsung Galaxy Note 9. I possessori di questo smartphone infatti hanno in passato ricevuto alcuni oggetti esclusivi, come l’ormai rarissima skin Galaxy. Non esiste un altro modo per ottenerla a parte possedere questo smartphone.

Alcuni dataminer hanno però scovato un nuovo oggetto che questi fortunati possessori potranno ricevere. Scavando nei file di gioco del recente aggiornamento 7.00, insomma quello che ha iniziato la Stagione 7 della Battaglia Reale, hanno scoperto un nuovo speciale spray che appartiene al set Galaxy

Se si guardano le immagini si potrà notare un lama con la galassia come sfondo, cioè proprio lo stile di questi oggetti esclusivi in Fortnite.

Il fatto è che non ci sono annunci ufficiali e non si sa quando quest’oggetto sarà rilasciato. Quasi sicuramente sarà aggiunto all’inventario come tutto il resto, cioè il deltaplano e il piccone, che sono stati introdotti in un secondo momento.

Vi Piace? Ricordiamo inoltre a tutti i giocatori di Fortnite che Epic Games durante gli utltimi Game Awards, a parte vincere premi, ha annunciato il Quartiere, un’area specifica del gioco nel quale saranno inserite le mappe più originali create dai giocatori con la nuova Modalità Creativa.

Per quanto riguarda invece il Pass Battaglia di Fortnite Stagione 7, questo come al solito permetterà ai giocatori di accedere a obiettivi e ricompense speciali. Costa 950 V-buck, circa 10 euro ed Epic ha spiegato cosa contiene: “Una volta acquistato il Pass battaglia, otterrai subito i costumi progressivi Zenith e Lynx, che possono salire di livello per sbloccare nuovi stili. Abbiamo introdotto anche una nuova tipologia di oggetti estetici, le coperture, che permettono di personalizzare armi e veicoli con un mare di nuovi look da abbinare ai tuoi costumi preferiti. Inoltre, i possessori del Pass battaglia potranno accedere in anteprima alla loro isola personale in modalità Creativa: esplora un nuovo mondo e costruisci il Fortnite dei tuoi sogni in compagnia degli amici!“. C’è chiaramente anche un Pass Battaglia gratuito, ma chiaramente le ricompense sono minime. Consigliamo l’iscrizione a questa community.