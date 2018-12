Calcutta – Tutti in piedi, al cinema il concerto all’Arena di Verona: sale e info sui prezzi dei biglietti

Calcutta – Tutti in piedi sarà al cinema per tre giorni, dal 10 al 12 dicembre. Le sale cinematografiche interessate dalla proiezione sono quelle del circuito UCI Cinema che a dicembre proietta il film sul concerto sold out di Calcutta all’Arena di Verona.

Il film evento Calcutta – Tutti in piedi è diretto da Giorgio Testi e sarà l’occasione per i fan di rivivere il concerto che l’artista ha tenuto la scorsa estate nella ambita cornice dell’Arena di Verona che ha fatto registrare il tutto esaurito accogliendo persone provenienti da tutta la penisola.

Il film è distribuito da Lucky Red e non racconta il percorso di Calcutta nella discografia italiana, concentrandosi esclusivamente sull’evento sold out dello scorso 6 agosto quando 13.000 persone hanno raggiunto l’Arena di Verona, polverizzando i biglietti con mesi di anticipo rispetto alla data del concerto.

Tra gli indipendenti più apprezzato, Calcutta è stato il primo artista della scena ad esibirsi in concerto in uno stadio: in estate si è esibito allo Stadio Francioni di Latina, la sua città Natale. Anche se di gran lunga numericamente inferiore per capienza allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, Calcutta ha avuto la possibilità di portare la sua musica in una location sportiva per un’atmosfera sicuramente diversa da quella dei club.

Ora la musica di Calcutta sbarca sul grande schermo: l’appuntamento è nelle sale del circuito UCI Cinema nelle serate del 10, dell’11 e del 12 dicembre.

Le multisala che proietteranno Calcutta – Tutti in piedi dal 10 al 12 dicembre alle 20:30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma.

Alcune multisala lo proietteranno l’11 e 12 dicembre alle 20:30. Sono: UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepoli Marcianise, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona. UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA) proietteranno il contenuto il 12 dicembre alle 20:30.

Il prezzo del biglietto è di 11 euro per proiezione. Alcuni cinema applicano la tariffa agevolata di 10 euro. Fanno parte di queste ultime sale, con biglietto a prezzo scontato: UCI Casoria, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Molfetta, UCI Seven Gioia del Colle, UCI Palariviera e UCI Porto Sant’Elpidio.

I biglietti sono in prevendita in cassa e sul sito ufficiale di UCI Cinema.