Capodanno 2019 su Netflix col film-concerto di Taylor Swift (video): il Reputation Tour debutta in streaming

Capodanno 2019 su Netflix non sarà soltanto all’insegna del cinema e delle serie tv più amate. La piattaforma metterà a disposizione per l’ultima notte dell’anno il film-concerto di Taylor Swift per il Reputation Stadium Tour, che ha registrato il più alto numero di biglietti venduti per un’artista donna ed è entrato nella storia d’America come il tour dal maggiore incasso di sempre con ben 345.508.462 dollari fatturati in meno di un anno.

Uno show da record che ha confermato le dimensioni imponenti del fenomeno Swift al di là del fatto che l’ultimo album abbia diviso la critica e il pubblico, in parte entusiasta e in parte deluso dalla svolta ultrapop dell’ex stellina country del Tennessee.

Con la sua caratterizzazione altamente scenografica (ad accerchiare la Swift c’è un cobra alto 20 metri di nome Karyn) con spettacoli pirotecnici, effetti speciali e palchi multipli per le sue performance e quelle del suo corpo di ballo, il Reputation Stadium Tour è uno show particolarmente adatto alla notte di Capodanno, coi suoi fuochi d’artificio a fare da cornice alle performance della reginetta del pop contemporaneo.

Quello che andrà in onda su Netflix sarà il film tratto dal Reputation Stadium Tour, con immagini dallo show e dal dietro le quinte della tournée che ha visto anche la partecipazione di Charli XCX e Camila Cabello come attrazioni di apertura dei vari concerti. Il tour mondiale, che non è passato dall’Italia, si è concluso lo scorso novembre a Tokyo dopo 53 spettacoli tra Nord America, Europa, Oceania ed Asia.

Il film-concerto sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 31 dicembre 2018, per festeggiare la notte di San Silvestro.

Annunciando la première in occasione del suo ventinovesimo compleanno, la Swift ha anche condiviso un trailer dello show che approderà su Netflix.