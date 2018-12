Il video ufficiale de La Fine Del Mondo di Anastasio che racconta la depressione (testo)

È uscito oggi il video ufficiale del singolo La Fine Del Mondo di Anastasio, finalista di quest’ultima edizione di X Factor 12.

La Fine Del Mondo è un brano che parla della reazione alla depressione che il protagonista della storia vive, intuibile già dalle frasi che parlano di come sia difficile alzarsi da un letto che ti tira giù sul fondo, con lenzuola che sono come sabbie mobili: “E mi ripeto alzati, almeno muoviti“.

L’inedito è stato presentato durante il quinto Live Show di X Factor 12, insieme a quelli degli altri concorrenti, e ha riscontrato grande successo fin da subito. La Fine Del Mondo di Anastasio è il brano di X Factor che ha ottenuto sicuramente più risultati, partendo dal disco d’oro certificato dalla FIMI in poco tempo per le oltre 25.000 copie vendute, fino ad arrivare ai 6 milioni di streaming su Spotify. Il Video Ufficiale non è da meno, perché in sole due ore ha già ottenuto quasi 20.000 visualizzazioni e molti commenti positivi di persone che lo vorrebbero vincitore del programma.

Prodotto da Fremantle, con la regia e il montaggio di Ludovico Di Martino e la collaborazione di tanti altri professionisti, il video ufficiale de La Fine Del Mondo rappresenta appieno ciò che il brano vuole trasmettere, e Anastasio è il protagonista di questa storia raccontata attraverso le immagini suggestive in cui ha gli occhi verso la telecamera e cammina in senso opposto alla folla.

Stasera giovedì 13 andrà in onda su Sky Uno e in chiaro su Cielo la finale di X Factor 12, in cui Anstasio si contenderà la vittoria con gli altri tre concorrenti: Naomi Rivieccio, i BowLand e Luna Melis. I due finalisti che arriveranno alla terza manche (nella prima si esibiranno con Marco Mengoni e nella seconda canteranno un medley di brani già affrontati nei precedenti live) saliranno sul palco proprio con i loro inediti, e sarà un’occasione in più per farsi apprezzare.

Il video ufficiale de La Fine Del Mondo di Anastasio:

IL TESTO

Aspetta, non sono pronto ancora

guarda, ho ancora l’etichetta,

non so andare in bicicletta o fare i cento all’ora.

Mai corso una maratona, superato ostacoli,

non ho mai visto il Napoli di Maradona

E ho le licenze scadute da un pezzo

Quella poetica da rinnovare o levare di mezzo

Abbatto la clessidra orizzontale per fermare il tempo

a patto che smettiate di soffiare per cambiare il vento

E il freddo che avanza,

l’anima sintetica, l’estetica dell’ansia

E se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani.

Non mi rompete il cazzo con ‘sta fretta di decidersi,

lasciatemi, non fatemi alzare dal letto

Scendetemi di dosso con ’sta fretta di decidersi voi,

voi non fatemi alzare dal letto.

Non mi rompete il cazzo con ‘sta fretta di decidersi,

lasciatemi, non fatemi alzare dal letto

Scendetemi di dosso con ’sta fretta di decidersi voi,

voi non fatemi alzare dal letto.

Non mi alzerò mai,

da questo letto sfatto e zozzo

Che mi tira giù sul fondo

ed è profondo come un pozzo

Mi ripeto alzati, almeno muoviti

Ma ‘ste lenzuola sono come sabbie mobili

E non ho manco sonno ma se mi alzo

torno affrontare il mondo

E sono tempi bui

Il gioco lo conosco a fondo

Sono debole e lui cambia regole a suo

Piacimento e vince sempre lui

E vince sempre lui

Ed accidenti dovrei darci dentro ancora

In contro mano a fari spenti sfioro

centoventi all’ora

Ma il mondo mi ignora ancora

Non lo vedo più

Non tira un filo di vento non sento

Manco l’aria in faccia mentre cado giù

Ma io non voglio far finta di niente

Se in giro vedo solo ed unicamente facce spente

Io… io sogno un mondo che finisca degnamente

Che esploda, non che si spenga lentamente.

Io sogno i led e i riflettori alla Cappella Sistina

Sogno un impianto con bassi pazzeschi.

Sogno una folla che salta all’unisono

fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi

Sogno il giudizio universale sgretolarsi

e cadere in coriandoli

sopra una folla danzante di vandali.

Li vedo al rallenty, miliardi di vite

Mentre guido il meteorite sto puntando lì.

Io sogno i led e i riflettori alla Cappella Sistina

Sogno un impianto con bassi pazzeschi.

Sogno una folla che salta all’unisono

fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi.

Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli

sopra una folla danzante di vandali.

Li vedo al rallenty, miliardi di vite

Mentre guido il meteorite sto puntando lì

Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli

sopra una folla danzante di vandali.

Li vedo al rallenty, miliardi di vite

Mentre guido il meteorite sto puntando lì