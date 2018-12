Anastasio è il vincitore di X Factor 12, Naomi e Luna sul podio

Anastasio è il vincitore di X Factor 12.

Dopo le eliminazioni dei BowLand nella prima manche e di Luna Melis nella seconda, si sono contesi la finalissima Anastasio e Naomi, rispettivamente nella squadre di Mara Maionchi e di Fedez.

Il primo ad esibirsi è stato Anastasio con il suo inedito “La fine del mondo”, un brano che ha debuttato primo in classifica FIMI, ha già superato i 6 milioni di visualizzazioni e ha conquistato in pochissimi giorni il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute. Poco prima, nella seconda manche, si è esibito su un medley di tre brani scelti tra quelli delle precedenti puntate: “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, “Generale” di Francesco De Gregori e “Another brick in the wall” dei Pink Floyd.

Per seconda è salita in campo Naomi Rivieccio con il suo brano inedito intitolato “Like The Rain (Unpredictable)” dopo il medley su “Bang Bang” di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj, “Look At Me Now” di Chris Brown e “Never Enough” dal film The Greatest Showman.

Non sono mancati i complimenti della giuria per i due super finalisti. Il riconoscimento per Anastasio per la sua capacità di scrivere in modo diretto e toccante, e quello per Naomi di possedere una voce con la quale può permettersi di cantare tutto. “Hai dimostrato di saper fare tutto, e stasera sei stata molto brava perché trovare intimità in un palazzetto grande come questo non era facile”, ha detto Mara Maionchi su Naomi, mentre Manuel Agnelli si è esposto molto su Anastasio: “il tuo è l’inedito di X Factor”.

Dopo le due esibizioni sugli inediti, il pubblico a casa è stato chiamato a votare per decretare il vincitore di X Factor 12. Prima di scoprirlo, però, abbiamo potuto ripercorrere insieme ai due finalisti il loro percorso dal provino fino alla finale.

Il pubblico ha deciso che il vincitore di X Factor 12 è Anastasio. Sul podio Naomi e Luna, mentre i BowLand si classificano quarti.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI ANASTASIO SU LA FINE DEL MONDO.