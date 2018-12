The Walking Dead 9 ripartirà da Dwight? Le parole di Austin Amelio

Uno dei grandi misteri di The Walking Dead 9 è proprio legato all’assenza di Dwight ma la fuga di Negan nel finale di metà stagione lascia pensare che qualcosa sta cambiando per i Salvatori. Il villain impersonato da Jeffrey Dean Morgan adesso sa molto su quanto è successo ad Alessandria e su come si sono organizzati i gruppi di superstiti e potrebbe usare questo a suo vantaggio dopo anni passati dietro le sbarre, ma in tutto questo avrà davvero un ruolo anche Dwight?

Il personaggio di Austin Amelio tornerà nella seconda parte di The Walking Dead 9 e, secondo i fan, potrebbe essere proprio la chiave per l’uscita di scena di Negan dalla serie. Secondo l’attore “il suo personaggio è ancora molto vivo” e i fan dovranno prepararsi ad assistere al suo ritorno. Ad alzare il velo sul futuro di Dwight ci ha pensato proprio Amelio che, ospite ad un panel presso Walker Stalker Con New Jersey ha rivelato: “E’ vivo, è tutto ciò che posso dire, è nel mondo, da qualche parte“.

L’ultima volta che i fan hanno avuto modo di vedere Dwight era proprio nel finale dell’ottava stagione quando ha lasciato le comunità per partire alla ricerca della moglie Sherry da allora non si è saputo niente di lui e tutti si sono chiesti il perché visto che, nella serie, sono passati ormai 8 anni quasi da allora. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul ritorno di Dwight nella serie ma lui stesso ha qualche idea a riguardo e stuzzica i fan:

“Ci sono tanti modi diversi per farlo. C’è il fumetto, c’è la storia di Sherry, ci sono io con gli alessandrini, non ne ho idea, ho piena fiducia negli scrittori, fanno un lavoro fantastico, quindi sono sicuro che mi riporteranno indietro in un modo incredibile”.

Un parte del pubblico della serie e del suo spin off Fear The Walking Dead sono pronti a vederlo seguire le orme di Morgan proprio per via di questo salto temporale e della sua partenza, chi sarà accontentato?