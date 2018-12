Ultimi biglietti per il Concerto di Natale di Valerio Scanu a Roma: info ingressi e orari

Il Concerto di Natale di Valerio Scanu a Roma rinnova una lunga tradizioni alla quale i fan dell’artista sono abituati. Lo spettacolo si terrà il 15 dicembre presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica in Roma, con gli ultimi biglietti ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

L’artista si è già espresso sul suo ritorno sul palco per lo storico concerto di Natale, con il quale da anni riunisce i fan ormai da 6 anni. Queste le parole con le quali ha presentato lo spettacolo che si svolgerà a Roma.

“Dal 2012 il concerto di Natale è un appuntamento imperdibile per lo Scanu Mondo e per tutti coloro che continuano a svegliarsi bambini la mattina del 25 dicembre. Le tradizioni vanno onorate e rispettate, a maggior ragione quest’anno che sono esattamente 10 anni di carriera; non posso non festeggiarli con chi, per ogni estate… per ogni inverno, è sempre stato accanto al passo mio”.

Quest’anno, gli spettacoli saranno due. Si parte al concerto alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica per continuare con quello gratuito a La Maddalena, nella sua terra natìa con quella che definisce “la sua gente”.

Annunciati anche gli ospiti dello spettacolo, che vedono in prima linea la star di Ballando con le stelle Gessica Notaro e Pierdavide Carone, che per lui ha scritto Per tutte le volte che e Inciampando dentro un’anima. Sul palco anche Martina Stavolo.

Sul palco con Valerio Scanu ci saranno Fabio Greco (chitarre), Moreno Maugliani (batteria), Gianluca Massetti (tastiere), Francesco Luzzio (basso) e Dario Zeno (tastiere); ai cori Daniela ‘Dada’ Loi, Irene Calvia, Marianna Mennitti, Francesco Sacchini, Giovanni Guarino e Cristiano Turrini.

L’artista è attualmente impegnato con la realizzazione di un corto animato per la regia di Giovanni Carpanzano, al quale hanno partecipato alcuni dei più noti doppiatori italiani. Il corto sarà proiettato in anteprima durante il concerto romano che si terrà il 15 dicembre. I disegni dell’opera sono realizzati a matita da Stefano Pullano.

“Abbiamo voluto dare vita a un lavoro di animazione che lega la tradizione alla tecnologia con disegni realizzati a mano e la postproduzione in digitale per affermare il principio che l’arte governa la tecnologia, non viceversa”.

I biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell’evento possono essere ritirati in cassa previa presentazione della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.