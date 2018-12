Il firmacopie infinito di Laura Pausini e la mezza polemica da evitare: quando un GRAZIE non guasterebbe

Non sono tanti gli artisti gli Artisti italiani (la A maiuscola è voluta) di rilevanza internazionale che organizzano appuntamenti firmacopie con i fan: c’è Laura Pausini e… Laura Pausini! Spinta dalla volontà di abbracciare i suoi fan, Laura ha rilasciato Fatti Sentire Ancora e ne ha firmato le special edition con magazine in un evento che si è tenuto al negozio Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano sabato 15 dicembre.

La persona Laura Pausini ha un dono tangibile ancor prima delle indubbie doti dell’artista Laura Pausini: è la capacità di restare umile nonostante il successo mondiale, gli stadi riempiti e i dischi d’oro e di platino che ormai non si contano più. 25 anni di carriera e non sentirli, vivere ogni secondo come fosse il primo di quel successo sognato che oggi è una realtà ben consolidata da ben 25 anni, tanti ne sono trascorsi da quando quella ragazza sconosciuta calcava il palco del Festival di Sanremo con La Solitudine. Quella ragazza oggi è una donna conosciuta in tutto il mondo ma della Laura di quegli anni non ha mai perso lo spirito, l’utilità, la volontà di dedicare del tempo a chi lo dedica a lei e alla sua musica, la disponibilità concreta che si basa su incontri reali e tangibili, su foto e su autografi, non solo su parole scritte sui social.

1000 i pass previsti per l’evento in Mondadori, più di 1200 quelli effettivamente consegnati. 3 le ore inizialmente in programma per il firmacopie, più di 4 quelle effettive. Laura Pausini avrebbe dovuto abbandonare l’evento alle ore 20.00 ma è stata lei stessa a chiedere al personale del negozio di poter continuare a firmare autografi e scattare foto ancora per un’ora. Neanche questa, però, è bastata: Laura Pausini è rimasta a disposizione dei fan presenti fino alle ore 21.15, un’ora e un quarto oltre l’orario stabilito. In coda c’erano ancora una 50ina di persone, con le quali Laura non è riuscita a scattare foto. Ha però autografato tutte le copie del libro in loro possesso prima di fermarsi, stremata, a un passo dallo svenimento, dopo 1213 foto ed autografi.

In aggiunta a tutto questo, Laura Pausini ha firmato 2000 cartoline da consegnare a chi non era riuscito ad ottenere il pass per l’incontro. Si è inoltre esibita in un minilive a sorpresa dalla terrazza della Mondadori, cantando per una gremita Piazza Duomo (oltre 25.000 i presenti che ha ringraziato e ai quali ha augurato un sereno Natale). Ha sfilato sul Red Carpet e stretto mani, entusiasta dell’evento e dalla riposta dei suoi fan. Si è avvicinata più volte alle transenne, su ogni lato per non scontentare nessuno, ha dedicato qualche minuto ad una bimba che ha guadagnato la sua attenzione e l’ha presa in braccio per salutarla.

Peccato che all’indomani ci sia sempre quella mezza polemica che si sarebbe potuta evitare con un goccio di buonsenso. Al massimo 50 sono le persone rimaste senza foto a fronte delle 1213 che hanno avuto lo scatto ricordo, l’autografo e il saluto con 2 baci affettuosi. Dispiaciute, hanno scritto messaggi sui social di Laura Pausini che non ha esitato a rispondere per spiegare loro l’accaduto: un numero di pass superiore a quello concordato non le ha consentito di riuscire ad incontrare tutti i fan neppure chiedendo, di sua volontà, più di un’ora aggiuntiva. Alla fine Laura, è dovuto andare via, stremata, e il giorno successivo è stata anche costretta a giustificarsi agli occhi di chi ha commesso un unico errore: quello di non capire che anche Laura Pausini è UMANA. E se c’è una colpa in tutto questo, è quella di chi ha consegnato un numero di pass superiore a quello concordato.

Comprensibile è ovviamente la delusione di chi non è riuscito a scattare una foto con Laura, altrettanto comprensibile è la stanchezza di un’artista che si mette a disposizione dei fan per 5 ore e un quarto. Se quest’ultima fa parte poi della strettissima cerchia dei super Big (realmente tali) della musica italiana viene solo da ricordare che UN GRAZIE ogni tanto all’artista, che molti credono essere un pupazzo, non guasterebbe.