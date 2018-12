Cast e personaggi della serie The First con Sean Penn, al cinema il 18 dicembre in anteprima gratuita e poi su TimVision

Sono 30 i cinema italiani che il 18 dicembre trasmettono in anteprima per l’Italia i primi due episodi della nuova serie The First con Sean Penn, disponibile dal giorno successivo in streaming su TimVision.

Grazie a NexoDigital, la serie approda al cinema con proiezioni ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, in 30 sale italiane distribuite tra le maggiori città alla vigilia del debutto in streaming sulla piattaforma di Tim.

Ambientata nel 2030, The First è la storia di un team di astronauti della Nasa alla prima missione su Marte guidata dal capitano Tom Hagerty: il 2 volte premio Oscar Sean Penn (premiato per Milk e Mistic River) è qui al suo debutto come protagonista di una serie tv. Al suo fianco nel cast Anna Jacoby-Heron nei panni della figlia del capitano Denise e Natascha MacElhone in quelli di Laz Ingram, la responsabile della società aerospaziale che guida lo sbarco sul pianeta rosso. E ancora, LisaGay Hamilton, Keiko Agena, James Ransone, Rey Lucas e Hannah Ware interpretano, rispettivamente, gli astronauti a bordo della navicella Kayla Price, Aiko Hakari, Nick Fletcher, Matteo Vega e Sadie Hewitt.

Scritta da Beau Willimon, la serie è imperniata sull’idea del viaggio, sia dal punto di vista del pionieristico progetto spaziale, la prima missione umana su Marte, sia metaforicamente come viaggio interiore tra i demoni che tormentano ciascuno dei personaggi.

Un dramma fantascientifico, dunque, in cui si intrecciano la storia principale del viaggio su Marte e quelle verticali dei singoli personaggi. Girata più come un film di 8 ore che come una serie di 8 episodi, secondo le dichiarazioni dei produttori, questa produzione originale Hulu ha potuto contare su un budget da kolossal, oltre 50 milioni di dollari.

Ecco il trailer della serie e l’elenco delle sale che trasmettono l’anteprima gratuita il 18 dicembre (non è prevista prenotazione).