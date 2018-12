Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà: “Non credete ai giornali, dirò io cosa è successo”

Sono passati meno di sei mesi da quanto è finita in rianimazione per overdose e per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà rivolgendosi direttamente al pubblico, senza alcuna mediazione.

Da quando lo scorso novembre è tornata a casa, in tempo per votare alle elezioni di medio termine invitando tutti a seguire il suo esempio, la popstar non ha rilasciato interviste né parlato della sua salute. Ma quel ricovero d’urgenza dopo un party a base di alcol e sostanze lo scorso luglio ha segnato evidentemente uno spartiacque nella sua vita, per quanto la Lovato non voglia ancora affrontare l’argomento nel merito.

Su Twitter, però, in risposta ad una serie di pettegolezzi sulla sua salute, ha voluto ribadire di essere sana e felice, di voler proseguire nel percorso di sobrietà che sta seguendo dopo la riabilitazione e che prima o poi parlerà di quanto accaduto quella notte per sfatare alcune dicerie sulla vicenda. Intanto, chiede al pubblico di non credere a tutto ciò che si legge sul suo conto.

Ecco la sfilza di tweet con cui Demi Lovato parla della sua sobrietà per la prima volta dal ricovero: di fatto un lungo j’accuse ai giornali, siti web e blog coi loro presunti scoop da fonti misteriose ma anche una professione d’amore per i fan.

Adoro i miei fan e odio i tabloid. Non credete a ciò che leggete. Le persone inventano letteralmente le cose per raccontare una storia. Disgustoso. Se sentirò che il mondo ha bisogno di sapere qualcosa, lo dirò io. Altrimenti, la gente smetta di scrivere sulla mia guarigione perché non sono affari di nessuno, ma solo miei. Sono sobria e grata di essere viva e di prendermi cura di me. Un giorno dirò al mondo esattamente cosa è successo, perché è successo e com’è la mia vita oggi… ma finché non sono pronta a condividerlo con le persone, per favore smettetela di curiosare e di inventare schifezze su cose che non conoscete. Ho bisogno di spazio e tempo per guarire. Ogni ‘fonte’ là fuori che è disposta a raccontare storie a blog e tabloid sulla mia vita non fa parte della mia vita perché molto di quello che vedo è veramente assurdo. Quindi, giornalisti: le vostre “fonti” sono sbagliate. Mi piacerebbe correggere tutte le voci, ma non posso quindi non lo farò. Tutti i miei fan devono sapere che sto lavorando sodo su me stessa, sono felice, pulita e MOLTO grata per il loro sostegno. Sono felice di poter prendere questo tempo per stare con la mia famiglia, rilassarmi, lavorare sulla mia mente, corpo e anima e tornerò quando sarò pronta. Devo ringraziare i miei fan per questo. Sono molto grata, davvero. Vi amo così tanto. Grazie.

Pare che la Lovato abbia anche lavorato a musica inedita in questi mesi, ma appunto si tratta solo di voci che potrebbero essere infondate come ha lei stessa ricordao. Non resta che attendere il suo ritorno ufficiale sulla scena musicale, magari già nel 2019.

I love my fans, and hate tabloids. Don’t believe what you read. People will literally make up stuff to sell a story. Sickening. — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

If I feel like the world needs to know something, I will tell them MYSELF. Otherwise people stop writing about my recovery, because it’s no one’s business but mine. I am sober and grateful to be alive and taking care of ME ✌🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

Someday I’ll tell the world what exactly happened, why it happened and what my life is like today.. but until I’m ready to share that with people please stop prying and making up shit that you know nothing about. I still need space and time to heal.. — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

Any “source” out there that is willing to talk and sell stories to blogs and tabloids about my life isn’t actually a part of my life because most of the shit I see is soooooo inaccurate. So newsflash: your “sources” are wrong. — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

I would love to set the record straight on all the rumors out there but I literally don’t owe anyone anything so I’m not going to. All my fans need to know is I’m working hard on myself, I’m happy and clean and I’m SO grateful for their support. 💕 — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

I’m so blessed I get to take this time to be with family, relax, work on my mind, body and soul and come back when I’m ready. I have my fans to thank for that. I’m so grateful, truly. I love you guys so fucking much 💗 thank you 🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

