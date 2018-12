La storia di Happy Xmas (War is over) di John Lennon, ispirata da una canzone folk

Quando arriva Natale John Lennon canta in tutte le radio una delle canzoni più amate, ma la storia di Happy Xmas (War is over) nasce da un brano folk dei primi anni ’60. Dobbiamo estendere, tuttavia, il messaggio di partenza: il coro di bambini presente nel tappeto sonoro ripete «War is over if you want it», «La guerra è finita se tu lo vuoi», e si tratta di uno slogan usato da John Lennon e Yoko Ono nelle loro campagne di sensibilizzazione alla pace di tutto il mondo tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70.

Nel 1969 la frase comparve su una serie di cartelloni appesi nelle principali città del mondo fino al 1971, quando Lennon decise di mettere nero su bianco la sua canzone di Natale che contenesse messaggi contro la guerra. «Sono stanco di sentire sempre White Christmas», diceva, e la storia di Happy Xmas (War is over) ebbe inizio in una camera del New York Hotel. Tra la sera del 28 ottobre 1971 e la mattina del 29 la canzone venne registrata presso i Record Plant Studios di New York.

Ad ispirare John Lennon e Yoko Ono nell’arrangiamento fu un brano folk di cui ancora si percepiscono le similitudini. Si trattava di Stewball, canzone che nel 1963 venne incisa da Peter Yarrow, Paul Stookey e Mary Travers, che artisticamente si facevano chiamare Peter, Paul and Mary, ma che in realtà apparteneva alla tradizione inglese. Il brano del trio, una ballad acustica in 6/8, parlava di un cavallo da corsa che era solito trangugiare vino. John Lennon e Yoko Ono ne ripresero il giro di accordi, buona parte della soluzione melodica per la voce e la reinventarono come un messaggio forte, da far conoscere al mondo durante le feste natalizie e che portasse anche ai bambini un’insegna di pace.

Alle registrazioni partecipò l’Harlem Children’s Choir, un coro di bambini che venne poi inserito nei credits del singolo assieme alla Plastic Ono Band. La storia di Happy Xmas (War is over), inoltre, è anche la storia delle vite di John e Yoko, che all’inizio del brano sussurrano un suggello definitivo per il loro legame: prima che inizi la canzone si può sentire Yoko Ono dire sottovoce: «Buon Natale, Kyoko» (Kyoko Ono Cox era la figlia avuta da Anthony Cox) e John Lennon, a sua volta: «Buon Natale, Julian» (Julian Lennon era il figlio avuto da Cynthia Powell).

La produzione del brano venne affidata a Phil Spector, già produttore delle ultime uscite discografiche dei Beatles, che procurò a Lennon i quattro chitarristi che avrebbero creato il muro acustico che adorna l’intera canzone. Il singolo uscì negli Stati Uniti il 6 dicembre 1971 con la Apple, mentre nel resto d’Europa e in Inghilterra si dovette aspettare il 6 novembre 1972. La storia di Happy Xmas (War is over), dunque, ha inizio dalle lotte sociali e pacifiche portate avanti da John e Yoko alla fine degli anni ’60, quando ancora la guerra del Vietnam dilaniava il mondo e sempre più frequenti erano gli episodi di intolleranza.