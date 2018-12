Già note le date dei saldi invernali 2019: regione per regione inizio e fine degli sconti

Sarà che in questo Natale abbiamo mangiato un po’ troppo ma le date dei saldi invernali 2019 sono tra le più ricercate, magari per acquistare quel capo di abbigliamento più comodo che non ci faccia sembrare un salamino rotondeggiante. O magari ci siamo tenuti a dieta durante i mega pranzi famigliari e comunque vogliamo acquistare qualcosa che valorizzi ancor di più la nostra figura. Sta di fatto che già oggi 26 dicembre conosciamo, senza più alcuna incertezza, gli appuntamenti di inizio sconti in ogni regione della nostra penisola e se per questo, anche quelle di fine promozioni. Bando alle ciance, conosciamoli tutti per preparare carte di credito, debito e denaro sonante nei portafogli.

Un gran numero di regioni italiane hanno fissato la loro data di inizio saldi invernali davvero molto presto per inizio 2019. Solo in Basilicata si parte già il 2 gennaio ma soli tre giorni dopo e dunque il 5 gennaio, il risparmio sarà garantito in tutte le città dell’Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell’Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria e della Lombardia. Per lo stesso appuntamento non mancano anche Molise, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria Veneto e Trentino Alto Adige. Rispetto a questa tabella di marcia, uniche note stonate (anche se di pochissimo sono la Sicilia con partenza il 6 gennaio e e la Valle d’Aosta il 3 gennaio.

Stabilite le date di inizio dei saldi invernali 2019, quali saranno invece gli appuntamenti per la fine degli sconti, sempre per ogni regione d’Italia? In questo caso le scelte sono molto disparate ma gli sconti più brevi si avranno ad esempio in Trentino Alto Adige dove non si andrà oltre il 16 febbraio. Le promozioni termineranno poi il 18 febbraio in Liguria e il 28 dello stesso mese in Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia. Avranno tempo fino al 1 marzo i residenti in Basilicata e Marche e poi fino al 5 marzo chi abita in Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. Ancora più in là saranno protratti gli sconti in Sicilia (15 marzo), in Veneto, Valle D’aosta e Friuli Venezia Giulia (31 marzo). Chiuderà le danze la Campania il 2 aprile.

