Biglietti in prevendita per il concerto di Jovanotti a Policoro, prosegue il “progetto folle” dopo lo stop a Ladispoli

Il concerto di Jovanotti a Policoro arriva a qualche giorno dall’annullamento del live a Ladispoli, nella quale non è stato possibile portare il Jova Beach Party per cause ambientali.

Quella in Basilicata non è però la data di recupero del concerto annullato, ma un nuovo appuntamento con la musica di Jovanotti che segna così l’apertura delle prevendite per la data numero 14 del tour che ha voluto organizzare in delle location del tutto speciali, a cominciare da quella di Lignano Sabbiadoro del 6 luglio.

I tagliandi d’ingresso per l’appuntamento a Policoro del 13 agosto sono distribuiti al costo di 52 € per posto unico con consegna secondo le modalità abituali.

Sarà infatti possibile ottenere i ticket con consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con un proprio documento d’identità in corso di

validità e con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne.

In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato. Disponibile anche la modalità con stampa da casa che consente di accedere direttamente all’area del concerto con il biglietto stampato, in modo da evitare code in cassa e costi aggiuntivi per la consegna al proprio domicilio.

Si arricchisce quindi il calendario di eventi pensati per il Jova Beach Party, che già incontra le prime difficoltà sul fronte ambiente. Se la data di Fermo ha potuto subire uno slittamento perché non si interferisse con il periodo di nidificazione del fratino, per quella di Ladispoli non ci sono state speranze.

Il recupero della data annullata sarà annunciato da Trident Music entro la data dell’8 gennaio, con le relative linee guida per coloro che non potranno prendere parte al concerto nella nuova location.

Qui di seguito, il calendario completo di Jova Beach Party.