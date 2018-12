Spunta un messaggio vocale WhatsApp con bufala sul terremoto a Catania dalla Protezione Civile

Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo per bocca della Protezione Civile in merito ad una situazione già di suo assai delicata.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb, attorno al terremoto a Catania sta girando un vocale che preannuncia nuove scosse, al punto da preparare la gente del posto affinché ci sia una sorta di piano per sgombrare le aree interessate nel miglior modo possibile. La voce di una donna, protagonista del messaggio WhatsApp, esordisce così: “Un amico di mio figlio Dario lavora alla Protezione civile e dice che si aspetta un altro terremoto forte“.

Tanti italiani, senza sapere che si tratti di una bufala associata al terremoto a Catania dopo la ripresa delle attività dell’Etna, stanno ricondividendo il messaggio vocale WhatsApp che solo all’apparenza è stato diramato dalla Protezione Civile. Durante questi 30 secondi, tutti vengono invitati ad avere lo stretto necessario a portata di mano, qualora dovesse rivelarsi necessaria un’evacuazione improvvisa. Ricordate che eventuali comunicazioni di questo tipo non vengono mai inoltrate attraverso app di messaggistica come WhatsApp.

Insomma, fate attenzione al nuovo messaggio che sta circolando sul terremoto a Catania e sul presunto allarme che sarebbe stato lanciato dalla Protezione Civile, stando al vocale WhatsApp di cui tanto si parla oggi 27 dicembre in Italia anche nelle regioni non coinvolte direttamente dai fatti che hanno messo in difficoltà tante famiglie in Sicilia.

