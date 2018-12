Dal nuovo album di Robbie Williams, Under The Radar 3, il video ufficiale del singolo I Just Want People To Like Me

Dallo scorso Natale, per chi ha preordinato il nuovo album di Robbie Williams, è disponibile in download il singolo I Just Want People To Like Me, che anticipa Under The Radar 3 in uscita a febbraio.

Si tratta del terzo volume di un progetto iniziato nel 2014, con cui il re del pop inglese pubblica brani inediti solo per i fan iscritti al suo sito ufficiale rw.com (il disco non sarà acquistabile nei negozi): il nuovo volume, come i due precedenti, contiene tracce, bsides e demo inediti che per vari motivi non sono finiti nelle tracklist di album precedenti.

Il terzo disco della serie Under The Radar è già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale dell’artista e uscirà il 14 febbraio 2019 in tre formati: download digitale, cd standard, Super Deluxe cd. Quest’ultima versione, che sarà resa disponibile solo in un numero limitato di copie, contiene anche 3 cartoline artistiche illustrate da entrambi i lati, di cui una autografata da Robbie Williams, il libretto dei testi dei brani, il link ai download di tracce esclusive non inserite nel CD standard e alla versione digitale dell’album, un messaggio scritto a mano dalla popstar ed altri gadget come adesivi e calamite.

Ecco la tracklist di Under The Radar 3, che contiene anche brani scelti grazie a sondaggi per il pubblico lanciati dall’artista sul suo sito:

The Impossible

Gold

Dirty Rotten

Good People

Indestructible

Indestructible (Project Money Remix)

No F**ks

Underkill

Bye Bye

Reality Killed The Video Star

I Just Want People To Like Me

Hunting For You (Acoustic)

Into The Silence (Ambient)

The National Anthem Of Robbie

Home Again

Gold (Alternative Version)

Da Natale è disponibile anche il singolo apripista I Just Want People To Like Me, che dal 28 dicembre ha debuttato su Youtube con un video ufficiale.

Impegnato in tournée in giro per il mondo, oltre che in tv come giudice di X Factor UK nell’edizione appena conclusa, Robbie Williams è appena stato in Italia per un concerto privato per i dipendenti di Luxottica.