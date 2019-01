Ufficiale la data d’uscita del nuovo singolo di Fedez, i primi versi di Che c***o ridi? anticipati sui social

Il nuovo singolo di Fedez uscirà il 4 gennaio. Dopo che la barra di avanzamento ha raggiunto il 100%, l’artista ha deciso di sbloccare Che c***o ridi? rendendolo il prossimo brano estratto da Paranoia Airlines che ha voluto dedicare al figlio Leone.

I due brani sono agli antipodi. Se Prima di ogni cosa si presenta come una ballad, il nuovo singolo gioca sulla forza dell’autotune e su una campionatura di Adam’s Song dei Blink 182.

I primi versi del nuovo singolo sono quindi quelli che si sentono nel video così come ha voluto anticipare l’artista di Rozzano, dopo aver completato la barra di avanzamento caricata sul link del pre-order dell’album.

“Nessuno guarderà, tu spegni e ridi, è tutto fumo e pubblicità, tutto fumo e pubblicità, niente cambierà è tutto fumo e pubblicità, tutto fumo e pubblicità. Vivo le notti che non so ricordare con persone che non riesco a dimenticare, sopra questa giostra mi vien da vomitare, sono uno squalo con il mal di mare, volevo cambiare il mondo con le mie idee, è stato più facile cambiare idee. Sono un ingranaggio non sistemo il sistema (*perché) non cerchi soluzione quando ami il problema”

Nella clip di anticipazione al rilascio del nuovo singolo, Fedez è in video chat con Trippie Redd, artista con il quale ha collaborato per la pubblicazione del singolo al quale ha partecipato anche il giovane rapper Tedua che nel 2018 si è fatto conoscere attraverso l’album Mowgli – Il disco della giungla.

Già annunciato il tour di supporto a Paranoia Airlines per il quale sono in vendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Il disco arriva a due anni da Comunisti col Rolex che ha rilasciato in occasione della collaborazione con J-Ax che ha concluso allo Stadio San Siro attraverso il grande evento del 1° giugno 2018. L’ultimo singolo a due voci in radio è Italiana.