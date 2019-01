Annunciato un nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma: info e biglietti in prevendita

Il nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma è finalmente annunciato. L’artista di Roma torna a suonare nella suggestiva cornice emiliana per il supporto del suo nuovo album, Personale, che sarà rilasciato a stretto giro di settimane.

I biglietti per il nuovo concerto sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, compresi i punti vendita abituali che sono attrezzati con tutti i ticket di ingresso per le date annunciate per il supporto del nuovo album di inediti.

La consegna dei biglietti avverrà secondo le modalità canonica, con consegna sul luogo dell’evento e con corriere espresso. Nel primo caso, è necessario presentarsi in cassa con la copia del documento d’identità e la ricevuta ottenuta tramite TicketOne.

In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato. Disponibile anche la modalità di stampa da casa, in modo da evitare code in cassa e costi aggiuntivi per la consegna al proprio domicilio.

Il nuovo album di Fiorella Mannoia arriva a tre anni dalla prova di platino in Combattente e che ha portato in giro per il mondo attraverso 101 concerti che ha condotto fino alla metropoli di New York.

L’artista ha appena partecipato a Sanremo Giovani come giurata esterna. Dalla competizione, sono emersi gli ultimi due nomi dei campioni che approderanno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, con la conduzione di Claudio Baglioni.

Qui di seguito, il calendario completo del tour al via dal Teatro Verdi di Firenze.