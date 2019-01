Perfect di Ed Sheeran è il singolo più venduto del 2018 grazie alle versioni con Beyoncé e Andrea Bocelli

Ed Sheeran mette a segno un altro primato: nel 2018 è l’artista che ha incassato di più con il tour mondiale ma anche quello che ha venduto il maggior numero di copie con un solo singolo. La curiosità è che il brano in questione non è stato rilasciato lo scorso anno bensì nel 2017 ma il suo successo crescente in tutto il mondo – complici le versioni in duetto con Beyoncé e con Andrea Bocelli – hanno consentito al brano di posizionarsi ai vertici delle classifiche di vendita anche nel 2018.

Con la ballad inno all’amore, Ed Sheeran ha superato il posizionamento in classifica di colossi della musica mondiale come Maroon 5 e Cardi B, al secondo posto con la canzone Girls like you. Alle sue spalle anche il pluripremiato Drake, al terzo posto con God’s plan.

Presenti in classifica, ma fuori dal podio, due delle voci femminili più apprezzate del mondo, Ariana Grande e Dua Lipa.

A stilare la classifica dei brani più apprezzati e venduti del 2018 è Mediatraffic, che ha analizzato il panorama musicale internazionale per incoronare il britannico Ed Sheeran re indiscusso tra i singoli. Ed Sheeran occupa anche il 28° posto con Shape of you, ma in tutto il mondo oggi si parla anche di un altro dei brani più apprezzati del cantautore, questa volta non per meriti.

Ed Sheeran è infatti stato accusato di plagio per la ballata Thinking out loud – contenuta nel disco X rilasciato nel 2014 – che ricorderebbe in modo eccessivo il brano Let’s get it on di Marvin Gaye. Citato in giudizio con l’accusa di plagio, Ed Sheeran ha richiesto l’intervento immediato dei suoi legali il cui ricorso è stato però respinto dal giudice del tribunale di New York, Louis Stanton, che avrebbe riscontrato “somiglianze effettive tra diversi elementi musicali delle due canzoni”, individuate tra bassi e percussioni. Si attendono aggiornamenti.