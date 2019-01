Jovanotti a Marina di Cerveteri, la tappa nel Lazio del Jova Beach Party sostituisce Ladispoli

Jovanotti a Marina di Cerveteri (Roma): la tappa del Jova Beach Party nella regione Lazio c’è e quella annunciata oggi sostituisce l’evento cancellato a Ladispoli. Jovanotti si esibirà a Marina di Cerveteri il prossimo 16 luglio e si aggiunge un appuntamento il 20 agosto presso il Lido degli Estensi, quindicesima spiaggia scelta per il suo tour estivo nella penisola.

Dopo il sold out di Lignano Sabbiadoro, Rimini, Albenga, Viareggio, viene annunciato oggi il nuovo appuntamento a Lido degli Estensi, che sostituisce il concerto a Ladispoli per il quale erano già stati venduti i biglietti. I biglietti già acquistati per la tappa di Ladispoli restano validi per il nuovo appuntamento a Marina di Cerveteri, chi invece non volesse più partecipare all’evento potrà chiedere il rimborso integrale del titolo acquistato.

Per gli acquisti presso il punto vendita, il rimborso andrà chiesto recandosi presso lo stesso punto vendita fisico. Per gli acquisti online e via call center con ritiro sul luogo dell’evento, andrà chiesto il rimborso senza ritirare il titolo d’ingresso. Per gli acquisti online e via call center con consegna dei ticket a casa con Corriere Espresso andrà chiesto il rimborso spedendo i biglietti al mittente, in caso di avvenuta ricezione degli stessi.

Chi non avesse acquistato i ticket per Ladispoli e fosse invece interessato all’acquisto dei biglietti per Marina di Cerveteri oppure per il Lido degli Estensi dovrà attendere l’avvio della prevendita generale il prossimo 8 gennaio dalle ore 11.00, online, via call center e nei punti vendita del circuito TicketOne.

Jova Beach Party è l’innovativo progetto di Jovanotti per le spiagge italiane. Non un semplice concerto ma un evento che durerà tutto il giorno per un’esperienza unica all’insegna della musica e del divertimento che si chiuderà con l’esibizione in concerto dell’artista.

Di seguito le date:

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia di Rimini Terme

13 luglio Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Ladispoli, Spiaggia di Torre Flavia – ANNULLATO

16 luglio Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola

30 luglio Viareggio, Spiaggia Muraglione

3 agosto Lido Di Fermo, Lungomare Fermano

7 agosto Praia A Mare, Dino Beach Area

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village

13 agosto Policoro, Spiaggia Torre Mozza – Marinagri – Aquarius

17 agosto Vasto, Area Eventi Lungomare

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile – Porto Canale

24 agosto Marebbe (Bz) , Cima Plan de Corones