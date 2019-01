Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5, data e promo: Michelle Hunziker conduttrice degli show da Verona?

L’appuntamento con Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 è certamente il più atteso di questo inizio d’anno: un evento televisivo, che coniugherà show e serie d’animazione, in onda in prima serata da lunedì 21 gennaio.

Inizialmente annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni per il 7 gennaio, a pochi giorni dal compleanno del Molleggiato che ha appena compiuto i suoi 81 anni nel giorno della Befana ed è stato celebrato con speciali su Rai2 e La7, Adrian slitta quindi alla fine di gennaio, salvo ulteriori ripensamenti da parte della rete.

Canale5 sta trasmettendo gli spot dell’evento ormai dalla scorsa estate, ma non ha ancora annunciato ufficialmente la data di messa in onda: i promo attualmente in rotazione, infatti, rimandano il pubblico all’appuntamento col cartoon scritto e ideato da Celentano con un generico “a gennaio”.

Secondo il sito Davide Maggio, però, la data sarebbe ormai fissata a lunedì 21 gennaio col debutto della prima puntata del cartone animato dedicato al personaggio di Adrian, orologiaio idealista che in un futuro indefinito combatte per salvare il mondo da una tirannia oligarchica, per affermare i propri ideali di libertà e difendere i diritti dei più deboli. Ad anticipare il cartone, che porta la firma di Milo Manara nei disegni, Vincenzo Cerami nei testi e del premio Oscar Nicola Piovani per le musiche, dovrebbe essere uno spettacolo ambientato al Teatro Camploy a Verona, show confermato da Claudia Mori su cui al momento vige però il massimo riserbo.

Adriano Celentano si mostrerà e si esibirà per il pubblico dopo oltre sei anni dai concerti di Rock Economy all’Arena di Verona o si racconterà solo attraverso la serie animata introdotta da uno spettacolo a sé stante? Per ora i promo si limitano ad introdurre la storia di cui l’alter ego del Molleggiato in versione fumetto sarà protagonista, mentre Tv Sorrisi e Canzoni anticipa che gli spettacoli introduttivi delle varie puntate saranno pre-registrati e che a condurli sarà Michelle Hunziker.