Laura Pausini nominata al Premio Lo Nuestro, dopo il Latin Grammy arriva una nuova sfida internazionale

Laura Pausini nominata al Premio Lo Nuestro con un grande successo del passato. Dopo aver partecipato all’edizione 2018 da protagonista, l’artista di Solarolo è pronta a una nuova sfida internazionale dopo la vittoria del 4° Latin Grammy di carriera.

A sorpresa, Laura Pausini rientra nella categoria Canción Replay del año con il brano Amores Extraños, versione spagnola della ben nota Strani amori. Sul sito ufficiale del Premio Lo Nuestro, è già possibile votare in tutte le categorie scelte e per il proprio artista preferito. La cerimonia di premiazione si terrà il 21 febbraio.

Per Laura Pausini, si tratta quindi di un nuovo appuntamento internazionale dopo la conquista del 4° Latin Grammy di carriera che ha ottenuto con Hazte sentir, versione spagnola di Fatti sentire che ha rilasciato in tutto il mondo a partire dal 16 marzo 2018 e con la quale ha trionfato nella categoria per miglior album pop tradizionale.

Concluso il tour nei palasport che ha terminato con le date recuperate al PalaSele di Eboli, Laura Pausini ha annunciato la tournée negli stadi che terrà nel 2019 in duetto con Biagio Antonacci, a cominciare dal mese di giugno 2019 con la prima data al San Nicola di Bari.

L’idea del tour congiunto nasce a seguito del rilascio del singolo Il coraggio di andare, che è anche compreso nel secondo capitolo di Fatti sentire rilasciato il 7 dicembre 2018 e per il quale ha organizzato un instore sensazionale che ha raccolto oltre 25000 persone davanti al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano.

Il coraggio di andare è anche l’ultimo singolo estratto dal disco che è seguito al rilascio di Non è detto ma anche di E.Sta.A.Te, La Soluzione e Frasi a metà, che l’artista ha scelto come secondo estratto dopo l’apripista arrivato in radio il 26 gennaio del 2018 e con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico.

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono attualmente al lavoro sulla scelta dei brani da inserire nella scaletta per il prossimo tour negli stadi.