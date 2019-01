Stretta sul secondary ticketing per i concerti di Jovanotti del Jova Beach Party: arriva il comunicato di Trident

Si fa stretta la morsa al secondary ticketing per i concerti di Jovanotti previsti per il Jova Beach Party. Dopo l’apertura delle ultime date del tour, Trident è intervenuta per dissuadere dall’acquisto dei biglietti su piattaforme secondarie che propongono i ticket a prezzi maggiorati.

A fronte delle numerose richieste di spiegazione su comunicazioni pubblicate dal sito online viagogo e da altri siti similari di secondary ticketing, per l’ennesima volta, invitiamo il pubblico a NON ACQUISTARE BIGLIETTI SU QUESTI SITI. Gli organizzatori non hanno alcun tipo di rapporto con queste organizzazioni che: – Non garantiscono la consegna dei biglietti;

– Danno informazioni false, o comunque non chiare, sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle capienze. Per concludere, nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organizzatori per qualunque tipo di informazione e/o disguido relativa alle attività svolte da questi siti.

La comunicazione arriva a qualche giorno dalla decisione finale emersa dall’emendamento alla manovra fiscale che prevede l’emissione dei biglietti nominativi per location a capienza maggiore di 5000 unità. Si tratta comunque di una decisione che non incontra il parere favorevole degli addetti ai lavori, che hanno anche parlato di blocco degli acquisti da parte degli utenti per paura della troppa burocrazia legata al biglietto nominale.

Il tour di Jovanotti, annunciato poco prima della fine dell’anno, vede già un cospicuo numero di biglietti rivenduto su piattaforme non ufficiali, che non garantiscono la partecipazione all’evento e richiedono una cifra illegale per l’acquisto dei biglietti.

In questi giorni, Jovanotti ha annunciato le ultime date del Jova Beach Party per le quali sono aperte le prevendite su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Qui di seguito, il calendario completo degli eventi in programma per la prossima estate.