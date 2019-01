Due donne al fianco di Rocco Papaleo per il Dopofestival di Sanremo 2019

Saranno Miriam Leone e Micaela Ramazzotti le due attrici Italian tal fianco di Rocco Papaleo per la conduzione del Dopofestival di Sanremo 2019? Confermato anche quest’anno il consueto appuntamento con lo show che segue le dirette del Festival di Sanremo, già nel corso della prima finale di Sanremo Giovani è stata ufficializzata la presenza dell’attore comico Rocco Papaleo alla conduzione. Papaleo, ospite al Teatro del Casinò di Sanremo, aveva annunciato la sua presenza in diretta su Rai1, anticipando che non sarebbe stato da solo.

Sul palco con lui, due vallette d’eccezione, co-conduttirici italiane appartenenti al mondo del cinema e delle televisione. A svelare i due nomi in anteprima è il nuovo numero del settimanale Spy in edicola dall’11 gennaio. Sarebbero Miriam Leone e Micaela Ramazzotti i due volti femminili per il Dopofestival di Sanremo 2019.

Il settimanale conferma anche i nomi di alcuni ospiti italiani sul palco del Teatro Ariston in una delle cinque serate. Si parla della già vociferata presenza di Andrea Bocelli e di suoi figlio Matteo, in duetto. Ci sarà poi il rocker di Correggio Ligabue, atteso in radio venerdì 11 gennaio con il singolo Luci d’America, e il cantante Marco Mengoni, ai vertici delle classifiche di vendita con l’album Atlantico e con il singolo Hola (I Say).

Tra i superstiti italiani annunciati per il Festival di Sanremo 2019 spunta anche il nome di Eros Ramazzotti. La suddivisione degli artisti nelle diverse serate non è ancora nota.

Sul fronte degli ospiti, Laura Pausini ha smentito la sua presenza attraverso un post sui social, spiegando di essere impegnata all’estero nello stesso periodo: salta quindi la possibilità di accoglierla in duetto con Biagio Antonacci per la presentazione del tour congiunto negli stadi. Confermata in conferenza stampa, invece, la presenza di Giorgia ed Elisa, due delle voci femminili più apprezzate del panorama musicale nostrano.

Alla conduzione del Festival della Canzone Italia ci sarà il direttore artistico Claudio Baglioni, insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele.