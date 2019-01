L’instore tour di Fedez per Paranoia Airlines con una sorpresa by Chiara Ferragni

L’instore tour di Fedez per Paranoia Airlines partirà il prossimo 25 gennaio da Milano. Nel giorno dell’uscita del nuovo disco di inediti, Fedez incontrerà in fan in un appuntamento farmacopee al negozio Mondadori Megastore di Piazza Duomo a partire dalle ore 17.30.

A comunicare ai fan le date dell’instore tour è lo stesso cantante attraverso un post sui social con una serie di immagini scritte a mano che contengono i dettagli sui primi eventi promozionali in programma per Paranoia Airlines.

L’instore tour di Fedez proseguirà a ritmo serrato per i mesi di gennaio e febbraio per chiudersi, stando al calendario attuale, il prossimo 16 febbraio a Palermo dopo alcune date al sud, in Sicilia e in Sardegna. Dall’estremo nord all’estremo sud della penisola, Fedez incontrerà i fan in 19 eventi promozionali, scatterà foto con loro e firmerà le copie del disco Paranoia Airlines, dal 25 gennaio in tutti i negozi di musica e in digitale.

Il rapper ha annunciato, inoltre, che con sua moglie Chiara Ferragni ha pensato ad alcune sorprese che presenterà nel corso dell’instore tour ma non è dato, al momento, sapere altro. La coppia, convolata a nozze lo scorso anno, è di ritorno dalla luna di miele alle Maldive, dove ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia del figlio Leone, al quale Fedez ha dedicato il primo singolo estratto da Paranoia Airlines, Prima di ogni cosa.

Per venerdì 11 gennaio è invece atteso il nuovo brano, feat. Zara Larsson. Il titolo del nuovo singolo in radio è Holding Out For You.

Le date dell’instore tour di Fedez per Paranoia Airlines:

25 gennaio: Milano

26 gennaio: Torino

27 gennaio: Torri di Quartesolo (Vicenza)

28 gennaio: Bologna

29 gennaio: Roma

30 gennaio: Marcianise (Caserta)

31 gennaio: Pontecagnano Faiano (Salerno)

1 febbraio: Mesagne (Brindisi)

2 febbraio: Borgo Incoronata (Foggia)

3 febbraio: Città Sant’Angelo (Pescara)

6 febbraio: Corciano (Perugia)

7 febbraio: Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)

8 febbraio: Conegliano (Treviso)

9 febbraio: Orio al Serio

10 febbraio: Genova

13 febbraio: Grancia (Svizzera)

14 gennaio: Sestu (Cagliari)

15 febbraio: Misterbianco (Catania)

16 febbraio: Palermo