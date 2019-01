Super Mario Bros U Delux per Nintendo Switch. Gameplay in anteprima

Super Mario Bros U Delux segue il filone dei fortunati titoli della casa nipponica che vedono l’amato idraulico baffuto protagonista di avventure sempre più coinvolgenti. Mario Kart 8 Delux e Mario Odyssey sono tuttora campioni di incasso superando di gran lunga anche le più rosee aspettative di mamma Nintendo e le attese per il nuovo titolo ovviamente non sono da meno.

Ma veniamo al nostro nuovo platform. 164 livelli da affrontare per poter salvare ancora una volta la nostra amata Principessa Peach dalle perfide grinfie del nostro nemico storico: Bowser.

Lanciamo il gioco e scegliamo con quale personaggio affrontare la sfida. Oltre al consueto Mario possiamo scegliere tra Luigi, Toad, Tooadette (che si trasforma in Peachette) e per i più piccoli Ruboniglio.







Mentre i 6 amici sono a tavola, una flotta di navi pirata volanti arriva sul castello di Peach, afferra i 5 commensali (ovviamente salva la principessa) e li scaglia lontano dal maniero.

é da questo punto che inizia la nostra avventura. La mappa ci indica il percorso da affrontare nel primo mondo: La piana delle ghiande. Partiamo con le consuete cinque vite.

Sono emozionato come quando avevo dieci anni e giocavo sulla mia prima Nintendo 8 Bit

La fluidità di Super Mario Bros U Delux è eccellente così come la grafica dai colori brillanti. Facciamo immediatamente conoscenza dei costumi e delle abilità extra che Mario e i suoi amici potranno trovare lungo il percorso. Pochi colpi ai mattoncini con il punto interrogativo e conquistiamo il costume di Mario Scoiattolo Volante che ci consente di volteggiare più volte dopo un salto. Abilità utilissima per poter accedere a 2 percorsi nascosti che ci condurranno alla conquista di un gruzzoletto inaspettato di monete.

Il primo livello ovviamente è estremamente semplice ma serve giusto il tempo di farci riprendere dall’emozione della nostra partita e acquisire familiarità con i comandi e i primi nemici per chi, non senza colpe, non ha mai giocato ad un titolo della saga di Mario.

Al secondo livello raccogliamo il nostro primo fiore rosso e acquisiamo l’abilità di lanciare palle infuocate e così, piante carnivore e tartarughe corazzate non avranno scampo.

Dopo aver superato i primi 5 livelli e acquisito i primi oggetti nella casa funghetto di Toad, affrontiamo il nostro primo Boss (o mostro) di Mario Bros U Delux. Avremo raccolto il fiore blu per congelare le tartarughe zombie e ci sarà utile per bloccare per qualche istante il boss. quattro colpi alla testa facendo attenzione al suo rimbalzo dopo ciascun colpo e il gioco è fatto.





Ovviamente il mio personaggio più atteso lo riscopro subito dopo aver superato questo livello. Il fidato amico di tante avventure. Il draghetto Yoshi e la sua abilità di prolungare il salto e catturare (e mangiare) i nemici a suon di colpi di lingua.

Cosa aggiungere se non che dopo 30 minuti di gioco sono follemente innamorato?

Continuerò nella mia avventura tra i tanti mondi che mi separano dalla mia meta e dal cuore della mia amata principessa; sono certo che sarà un crescente di meraviglia. Vi terrò aggiornati anche sulla versione B side con Super Luigi U

Buon gioco

NEW SUPER MARIO BROS.U DELUX