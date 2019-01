Proposta indecente per Penny e Leonard in The Big Bang Theory 12×12: una decisione cambia tutto? (promo 12×13)

Arrivato a metà dell’ultima stagione, The Big Bang Theory 12×12 mette in un angolo la scienza per parlare di relazioni – nello specifico, Penny e Leonard. Spesso la coppia ha dimostrato poca attrattiva rispetto al duo Amy/Sheldon (che così ha finito per sopraffare gli stessi protagonisti), complice un quiete sviluppo dei personaggi, che non ha permesso di esplorare a fondo il loro rapporto, come invece sta facendo adesso la dodicesima e ultima stagione.

The Big Bang Theory 12×12 riporta in scena Zack, l’ex fidanzato di Penny, ora ammogliato e deciso a metter su famiglia. C’è un problema: l’aitante (e tonto) giovane è sterile, e ha bisogno dell’aiuto di Leonard per concepire un figlio – artificialmente, s’intende. In una comedy come questa non è mai facile affrontare un argomento così delicato. Ma The Big Bang Theory non si pone ostacoli: getta la bomba senza indugio, e lascia Penny e Leonard mentre discutono sulla questione – già sollevata all’inizio di questa stagione. L’ex cameriera e il fisico avevano deciso di comune accordo di non avere figli. A Leonard gli si presenta, invece, l’occasione di averne uno – e perfino Sheldon si chiede come sia possibile che Zack abbia scelto proprio lui come potenziale genitore biologico.

Penny reagisce con inaspettata gelosia di fronte tale richiesta: se lei non può avere un bambino, allora nessuno dovrà toccare Leonard. The Big Bang Theory 12×12 esplora una tematica adulta, ma è la fine dell’episodio a lasciare allibiti: Penny lascia al marito la scelta di donare il suo sperma a Zack – questo però non esclude la possibilità di avere un figlio tutto suo in futuro. Chissà se in ultimo momento ci ripenserà o deciderà di diventare mamma – con un annuncio nel finale di serie?

The Big Bang Theory 12×12 è però la continuazione della storia interrotta tra Raj e Anu. Dopo la rottura nello scorso episodio, l’astrofisico indiano prende di petto la situazione e con grande maturità decide di ricominciare a frequentare la ragazza. Nessun anello di fidanzamento, nessun matrimonio forzato.

The Big Bang Theory torna giovedì prossimo su CBS con l’episodio 12×13 in cui fanno capolino Sean Astin e Kal Penn, guest star d’eccezione: