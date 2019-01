Per le strade una canzone è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi da Vita ce n’è (audio e testo)

Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi è Per le strade una canzone. Il brano arriva dopo il rilascio di In primo piano, scritto da Jovanotti e approdato in radio dopo l’arrivo sul mercato del nuovo album, Vita ce n’è, dal quale ha estratto anche la title track.

La nuova prova radiofonica è quella con Luis Fonsi, star di Despacito, che l’artista romano ha fortemente voluto all’interno del disco perché fosse testimone di più voci, anche internazionali, che porterà anche in giro per il mondo con il tour già deciso e per il quale sono disponibili i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

L’artista si sta proprio preparando per i tanti concerti che terrà in giro per il mondo a poco più di due anni dalla conclusione del tour organizzato per Perfetto, sua ultima prova di studio che non aveva ottenuto il successo sperato e annunciato alla vigilia.

Il nuovo brano arriva anche nell’anno del 35° anniversario di Terra Promessa: “Quest’anno scoccano i 35 anni da ‘Terra Promessa’. Come vola il tempo. Grazie a tutti”, mentre sul tour specifica: “Pronti per mettere in ‘bolla’ questa nuova bellissima esperienza con tutti voi”.

Per le strade una canzone porta la firma di Cheope, Eros Ramazzotti, Federica Abbate, Ignacio Mano Guillen e Mattia Cerri. Qui di seguito, il testo e l’audio del brano in radio dal 18 gennaio.