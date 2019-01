Genova set di una nuova serie Sky: un Commissario Montalbano del Nord per una grande produzione internazionale?

Un Commissario Montalbano del Nord? È tutto da prendere ancora con le pinze ma sembra proprio che Genova possa ritrovare nell’arte il modo per risalire la china e cercare di curare le ferite che il crollo del Ponte Morandi ha lasciato nel cuore di tutti. Che sia una produzione internazionale il modo di svoltare verso un futuro migliore? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la città possa diventare location di lungometraggi e video musicali ma, soprattutto, sia stata scelta da Cattleya per una nuova produzione per Sky dal sapore internazionale.

Genova24.it ha riportato nelle scorse ore l’importante annuncio dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso che, proprio durante la commissione consiliare sul bilancio 2019, ha rivelato anche alcuni progetti di Genova Liguria Film Commission parlando proprio di una grande produzione Cattleya che arriverà in città e potrebbe coinvolgere oltre 3000 comparse.

Sempre secondo l’assessore sembra che si lavorerà sul set proprio in questi primi mesi del 2019 e fino al prossimo maggio per quella che sembra “Sarà una serie poliziesca spagnola” e secondo il sito sembra che potrebbe trattarsi della spagnola Petra Delicado che sarà trasmessa da Sky Italia. La regista, Maria Sole Tognazzi, ha pubblicato la foto di una trattoria genovese su Instagram confermando i sopralluoghi per il nuovo lavoro per questa serie che dovrebbe ispirarsi ai romanzi di Alicia Gimenez Bartlett che hanno per protagonisti Petra Delicado, una sorta di Montalbano catalana.

Sarà davvero questo il progetto che bolle in pentola? L’Assessore non ha rivelato molto altro e i protagonisti della vicenza non hanno confermato o smentito la cosa. I fan de Il Commissario Montalbano sono già pronti ad esaminare la serie una volta che arriveranno i primi indizi, ma toccherà davvero ad un “Salvo” del Nord fare i conti con una serie di gialli e misteri in quel di Genova? Ecco l’indizio un po’ datato ma adesso tornato in evidenza: