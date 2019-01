Il 17 gennaio 1964 usciva il primo EP dei Rolling Stones

Mentre Mick Jagger e soci attendevano che la Decca contribuisse a far registrare un album in studio, il 17 gennaio 1964 quattro cover vennero incise per il primo EP dei Rolling Stones. L’idea nasceva sia come test per verificare l’attitudine commerciale dei futuri autori di Simpathy for the Devil, sia per continuare sull’onda del successo di I wanna be your man, il singolo scritto originariamente da John Lennon e Paul McCartney. L’intento dei Rolling Stones, soprattutto, era quello di dimostrare che la band sapeva fare sempre meglio.

Verace e sporco, per aprire il primo EP dei Rolling Stones la scelta cadde su Chuck Berry, tanto amato da Keith Richards, del quale venne registrata la cover di Bye Bye Johnny. Il rhytm and blues degli Stones era spinto al massimo, quasi all’overdrive grazie ai volumi di chitarra e basso, e nonostante quel sound fosse considerato una pecca in tema di qualità per i primi anni ’60, l’EP divenne un successo.

Sul lato A, la seconda traccia era Money di Berry Gordy e Janie Bradford. La genuinità della registrazione lasciava immaginare la band di Mick Jagger in sala prove anziché in uno studio: la compressione con una soglia appena pronunciata, i fader della batteria lasciati quasi allo zero e la voce ben presente facevano di Money una canzone rock, rabbiosa e strafottente, fedele al carattere blues ma irrorata di tensione.

Sul lato B il primo EP dei Rolling Stones continuava con You better move on di Arthur Alexander, l’unica ballad presente nella raccolta di cover della band britannica. Le percussioni di Charlie Watts scandivano le battute concentrandosi sui timpani, perforando le chitarre acustiche e gli arpeggi. La voce di Mick Jagger era accompagnata da un coro eseguito da Brian Jones e Bill Wyman, un inserto malinconico che colorava di sentimento la versione originale. Brian Jones, incapace di mantenere l’intonazione delle note da eseguire nel coro, cedette poi il microfono a Keith Richards.

Infine, per la quarta traccia del disco venne scelta Poison Ivy di Jerry Leiber e Mike Stoller. Il cantato, più sciolto e meno preciso, diventava un graffiato rockeggiante sulle note più alte, con un Mick Jagger sempre più nel ruolo di frontman maledetto di una band tra le più longeve della storia della musica. In chiusura del pezzo, la batteria di Charlie Watts rallentava per poi eseguire un ending con una rullata sui tom e un finale sul crash. La versione dei Rolling Stones si differenziava dall’originale registrata dai The Coasters nelle aperture delle pennate di chitarra, più stoppate e sincopate nel 1959, più sporche e frenetiche nel 1964.

Il primo EP dei Rolling Stones venne stampato con un prezzo piuttosto elevato rispetto ai singoli precedenti, ma nonostante questo il brano Poison Ivy divenne la prima hit che conquistò il primo posto in classifica, la prima volta dall’inizio della carriera della band che un giorno avrebbe conquistato il mondo grazie a pietre miliari come Paint it black, Gimme Shelter e Satisfaction.