Perché la moda #10yearschallenge può diventare un pericolo per i propri dati personali

Potremmo definirla davvero onnipresente la nuova moda #10yearschallenge su Instagram e Facebook in particolar modo, nella prima parte di questo anno. Difficilmente qualcuno non sa di che cosa stiamo parlando ma meglio sottolineare che la sfida consiste nel mettere a confronto due foto che ci ritraggono nel 2009 e poi appunto 10 anni dopo, nell’attuale 2019. La tendenza social sembrerebbe solo divertente, scherzosa e anche interessante e nulla più: eppure, c’è chi ha messo in guardia gli internauti mondiali dalla pratica e non possiamo che farlo anche noi.

Kate O’Neill è una scrittrice ed esperta delle nuove tecnologie, collaboratrice anche di Wired: è pure speaker in convegni e seminari e si prodiga nella formazione dei semplici utenti al cospetto di tanti canali e strumenti online tanto diversi. Il suo dubbio (visibile anche nel tweet al termine dell’articolo) sulla #10yearschallenge è il seguente: siamo certi che la sfida all’apparenza innocua non nasconda la volontà di raccogliere un numero abnorme di dati biometrici di cittadini di tutto il mondo? Il pericolo non è così irreale ed è frutto pure dei nostri tempi.

Kate O’Neill fa notare come sempre più servizi, oltre che il classico riconoscimento facciale sui dispositivi mobili, avvenga attraverso l’autenticazione del volto. Gli sviluppi della tecnologia in tal senso sono tantissimi in riferimento al concetto di age progression, ovvero il riconoscimento di un volto anche a distanza di tempo (per effetti dell’invecchiamento) e l’individuazione esatta dell’età di una persona in un preciso momento (age recognition). Gli sviluppi della ricerca per entrambi gli aspetta solitamente hanno un buon fine, quello di garantirci appunto servizi sempre più funzionali per la sicurezza, ma anche in ambito sanitario, lavorativo. Chi ci dice ora che la gran mole di dati di sfide social come quella attuale non possa trasformarsi in un regalo inconsapevole ad hacker del web, in grado (in qualche modo) di sfruttare le immagini a piacimento?

L’articolo presente non vuole affatto essere un’allarme incondizionato contro la #10yearschallenge . Piuttosto troviamo giusto presentare ai nostri utenti un’ipotesi non così remota. D’altronde inserire sulla propria bacheca pubblica due foto di diversa annata, magari nella stessa posizione, resta un’occasione potenzialmente servita su un piatto d’argento a più di qualche malintenzionato nel web. E chissà se con le future implicazioni tecnologiche proprio quel divertente scatto non possa ritorcersi contro.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition — Kate O'Neill (@kateo) January 12, 2019

Per restare sempre aggiornato, aggiungi ai tuoi contatti su smartphone il numero 3770203990 e invia un messaggio WhatsApp con testo “NEWS”. Il servizio è completamente gratuito! In qualsiasi momento sarà possibile disdirlo inviando un messaggio con testo “STOP NEWS” allo stesso numero.