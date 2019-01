Seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1, anticipazioni 17 gennaio: i segreti shock di Maria e Ginevra

La seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 5 svelerà la vera identità delle due new entry della stagione, la novizia Ginevra e la bionda Maria? Dopo il discusso debutto (con la morte di Guido Corsi, una scelta sofferta e criticata dal pubblico della fiction), su Rai1 andranno in onda due nuovi episodi, stasera 17 gennaio in prima serata.

Si inizia con “Il cuore in soffitta”, episodio 5×03 di Che Dio ci Aiuti.

Suor Angela scopre uno sconcertante segreto su Ginevra: la novizia pare abbia una relazione con un ragazzo che si sta per sposare. Nel frattempo, Nico conosce Maria e i due iniziano a frequentarsi, ma il giovane avvocato (interpretato da Gianmarco Saurino, che noi di OM abbiamo intervistato) non conosce tutta la verità su di lei. Intanto, Azzurra vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma viene trattenuta… Infine, Gabriele dà a Valentina una bellissima notizia che potrebbe aiutarla.

A seguire, l’episodio 5×04 dal titolo “Ultima occasione”.

Suor Angela scopre che Gabriele sta nascondendo qualcosa a Valentina che potrebbe metterla in serio pericolo. Intanto, Ginevra disapprova la relazione clandestina di Nico con Maria. Infine, Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele: a quale scopo?

Nonostante la bufera social, esplosa dopo la tragica fine del personaggio interpretato da Lino Guanciale, la fiction Rai ha registrato il boom di ascolti. La prima puntata della nuova stagione ha conquistato oltre sei milioni di spettatori, con il 26.4 di share, aggiudicandosi il titolo di “miglior esordio di sempre” per una serie tv italiana.

Tramite comunicato stampa, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta si è congratulata con il cast e la produzione per la coraggiosa scelta dei temi affrontati che attingono alla quotidianità, ai rapporti fra le generazioni, al mondo giovanile e le incertezze della crescita, offrendo una soluzione positiva ai problemi e in linea con le esigenze della rete generalista.

L’appuntamento con la seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 5 è per stasera ore 21:20 su Rai1.