Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi sotto il sole di Miami

Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti arriva a poche settimane dal rilascio di In primo piano, brano scritto da Jovanotti e inserito nel suo ultimo album – Vita ce n’è – che ha rilasciato nel mese di novembre dopo la title track approdata sul mercato dal 19 ottobre.

I due artisti hanno interpretato a pieno la canzone, sfoggiando degli estivi pantaloni bianchi sotto il sole di Miami e che anticipa l’estate ancora molto lontana. Eros Ramazzotti e Luis Fonsi si sono poi serviti di una cabrio d’epoca per coinvolgere alcuni dei presenti tra cui un musicista e una coppia di sposi.

Per le strade una canzone sembra quindi il seguito naturale di Vita ce n’è, singolo apripista del nuovo album di Eros Ramazzotti arrivato sul mercato il 23 novembre. Nella clip, è previsto anche un lieto fine con gli sposi che coronano il loro sogno d’amore.

C’è anche spazio per il divertimento, con Luis Fonsi che raggiunge le coste della Florida con tre ragazzi per ballare tutti insieme sotto il sole e in riva al mare.

Per le strade una canzone è quindi il terzo estratto da Vita ce n’è di Eros Ramazzotti, dal quale ha anche estratto la title track e In primo piano, che porta la firma di Jovanotti. L’album ha già ottenuto la certificazione platino per il successo nelle vendite.

L’artista ha comunque annunciato l’arrivo di grandi novità, a cominciare dal tour imminente che lo riporterà sul palco a poco più di due anni dalla conclusione del tour per il supporto di Perfetto che aveva concluso al Mediolanum Forum di Assago.

Già annunciate le date dei prossimi concerti che raggiungeranno tutto il mondo ma anche l’Italia nel corso delle prossime settimane. I concerti partiranno ufficialmente da Monaco di Baviera con la data del 17 febbraio per la quale sono già in prevendita i biglietti.