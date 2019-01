Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party, presto i biglietti in prevendita per la nuova data

Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party, cambiando così le carte in tavola rispetto a quanto dichiarato in conferenza stampa.

Lorenzo Cherubini aveva infatti fatto sapere che non ci sarebbero stati nuovi concerti rispetto a quelli già organizzati, ma per Viareggio sembra che stia per arrivare un’eccezione con un nuovo concerto i cui biglietti in prevendita potrebbero arrivare molto presto.

Il progetto dei concerti in spiaggia è arrivato dopo una serie di indiscrezioni nelle quali si parlava di un possibile approdo di Jovanotti sui litorali italiani, per i quali ha già incontrato la netta opposizione della Lipu che ha causato l’annullamento della data di Ladispoli e lo spostamento di quella di Fermo.

A dare l’indiscrezione del raddoppio della data di Viareggio è il Comune, che conferma il secondo approdo della città virtuale di Jovanotti che sarà ancora allestita il 31 agosto dopo la tappa di luglio per la quale sono già stati venduti tutti i biglietti a costo fisso di parterre.

Intanto, sono messi in vendita circa 2000 biglietti riservati ai residenti a Viareggio, con una erogazione molto rigorosa per la quale sarà imprescindibile il requisito richiesto con la verifica dei dati da parte di uno degli impiegati dell’anagrafe.

La portata dell’evento pensato da Jovanotti è apparso monumentale fin dalla sua presentazione, con un rendering che ha mostrato la città virtuale pensata per il progetto che ha suscitato immediatamente molte perplessità, soprattutto sul frangente ambientale.

L’artista aveva tenuto a specificare di essere stato particolarmente attento a questo aspetto, presentando la sua collaborazione con WWF grazie alla quale garantirà la pulizia completa dell’area, più profonda del pre-allestimento della struttura nella quale si terranno concerti e dj set.

Jovanotti viene da un tour di grande successo che ha organizzato per il supporto di Oh, vita! con oltre 50 date in tutta Italia e un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago che ha racchiuso in un DVD rilasciato il 30 novembre scorso.

I biglietti per il secondo concerto a Viareggio saranno messi in vendita a stretto giro di giorni. Qui di seguito, il calendario completo dei live che Jovanotti terrà nell’ambito del Jova Beach Party.