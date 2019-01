Paolo Conte a Trieste e Brescia, 2 nuovi concerti nel 2019: biglietti in prevendita dopo Live in Caracalla

Paolo Conte a Trieste e Brescia per due concerti in Italia nel 2019. Dopo il grande successo degli eventi dello scorso anno, sono stati annunciati due nuovi spettacoli in programma tra i mesi di maggio e di giugno, nell’ambito della nuova tournée.

Il 18 maggio, Paolo Conte si esibirà a Trieste, per un concerto al Teatro Rossetti. Il 29 giugno invece sarà in Piazza della Loggia a Brescia. Sono questi gli unici due eventi in programma quest’anno in Italia dopo la pubblicazione del disco Live in Caracalla – 50 Years of Azzurro. I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne da oggi.

18 MAGGIO

TRIESTE – Teatro Rossetti

29 GIUGNO

BRESCIA – Piazza Loggia

Lo spettacolo di Trieste è a favore del Comitato Friuli Venezia Giulia AIRC per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori femminili.

Il tour celebrativo dei 50 anni dalla pubblicazione di Azzurro, il brano interpretato da Adriano Celentano che ha portato Paolo Conte al successo in Italia e nel resto del mondo, si arricchisce con due nuovi spettacoli. Il successo e l’apprezzamento di Azzurro sono ancora oggi realtà, nonostante da quel rilascio siano ormai trascorsi 50 anni, e per celebrarlo è stato avviato un tour nel 2018 che ha portato Paolo Conte nella magica cornice delle Terme di Caracalla a Roma.

A novembre è poi stato rilasciato l’album Live in Caracalla – 50 years of Azzurro, il disco live registrato dal vivo in occasione dei concerti alle Terme di Caracalla quando Paolo Conte si è esibito con un’orchestra eccezionale per riproporre i suoi brani più conosciuti.

Il tour farà tappa anche a Genova, Lucerna, Torino, Bergamo, Cervere, Perugia e Koln per la presentazione delle canzoni dell’album che vanta nella tracklist anche il brano Lavavetri, il nuovo inedito a un anno da Per me, contenuto nella raccolta Zazzarazaz.

Di seguito le date dei concerti di Paolo Conte in programma per il 2019:

23 febbraio Genova, Teatro Carlo Felice

15 aprile Torino, Teatro Regio

10 maggio Bergamo, Teatro Creberg

18 maggio Trieste, Teatro Rossetti

29 giugno Brescia, Piazza Loggia

5 luglio Cervere, Anfiteatro dell’Anima

14 luglio Perugia, Arena Santa Giuliana