Una new entry nel cast di The 100 6 farà discutere ma spingerà la serie verso la settima stagione

Un nuovo personaggio farà il suo ingresso nel cast di The 100 6. Mentre cresce l’attesa per il sesto capitolo della serie post-apocalittica targata CW, la produzione ha annunciato l’arrivo di una new entry che certamente farà discutere i fan e creerà qualche scompiglio all’interno del ritrovato gruppo di sopravvissuti.

Secondo TV Line, il nuovo personaggio si chiamerà Kaia ed è una guerriera dalla dubbia lealtà. Stando ai primi dettagli, Clarke, Bellamy e gli altri si troveranno completamente impreparati di fronte a questa new entry dato che Kaia è ambigua, ma anche un leader carismatico che non lascerà trapelare nulla sulle sue alleanze. Insomma ci troviamo di fronte al classico personaggio né buono né cattivo, ma una cosa è certa: il suo ingresso scuoterà il mondo dei protagonisti in maniera enorme; e qualora The 100 proseguisse anche oltre la sesta stagione, Kaia si guadagnerà di diritto un posto tra il cast principale (e quindi la vedremo anche il prossimo anno). Vista la descrizione, il personaggio ci ricorda una vecchia conoscenza: la compianta Lexa, un personaggio che fin dal suo esordio è sempre stato molto ambiguo, ma ha anche saputo tirar fuori fascino e carisma.

Non sappiamo quale attrice ricoprirà questo ruolo, dato che tutto (o quasi) tace sul nuovo ciclo di episodio. Tuttavia possiamo assicurarvi che il network The CW conosce le potenzialità della serie creata da Jason Rothenberg, che nel corso degli anni ha saputo creare un vero fenomeno di culto intorno ai “100” (trainato anche dai romanzi di Kass Morgan da cui la serie è tratta).

Per questo motivo, pare che i vertici del canale americano stiano già pensando di rinnovare la serie per una settima stagione – ma questo non è ancora stato ufficializzato, perciò la notizia va presa con le pinze.

The 100 6 debutterà il 30 aprile sul network CW e successivamente arriverà anche in Italia.