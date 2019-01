I casting de L’Amica Geniale 2 iniziano all’Auchan di Giugliano: in migliaia in fila per avere un posto nella serie

I primi casting de L’Amica Geniale 2 hanno preso il via oggi e si terranno anche domani dall’Auchan di Giugliano. L’annuncio si è diffuso nei giorni scorsi sui siti e sui social e tanto è bastato a creare scompiglio nel centro commerciale dove si sono recati in migliaia per prendere parte alla serie tv come comparsa.

La produzione è a caccia di comparse dai 6 ai 12 anni e dai 18 ai 65 anni, senza tatuaggi e piercing e che siano disposte a tagliarsi i capelli se necessario e che non abbiano preso parte alla prima stagione quella andata in onda nelle scorse settimane su Rai1 e HBO negli USA. Le persone hanno preso d’assalto l’Auchan e si sono messe in fila sin dalle prime ore dell’alba per essere i primi ad ottenere un posto nella seconda stagione della serie in onda a fino 2019 su Rai1 con “Storia del nuovo cognome“.

In migliaia per il casting della seconda stagione de ‘L’amica geniale’, molti bambini e tanti gli adulti che hanno sfilato davanti a telecamere e macchine fotografiche per prendere parte alla serie che ha conquistato il mondo. Il primo casting ufficiale è stato organizzato dalla Young Fashion Agency di Nancy D’Anna in collaborazione con Auchan Giugliano e la casa di produzione cinematografica Wildside e si terrà anche domani.

Al momento non ci sono notizie su altre date e di nuove ricerche ma sicuramente la in primavera si tornerà sul set tra la Campania e la Toscana per mettere insieme i nuovi episodi de L’Amica Geniale 2 che vedremo entro la fine dell’anno su Rai1 e negli Usa visto che la produzione continuerà ad essere quella internazionale che andato vita alla prima stagione. Se il successo sarà confermato, la serie potrebbe andare avanti fino alla quarta stagione per seguire la quadrilogia firmata da Elena Ferrante.