Il nuovo singolo di Fiorella Mannoia è Il peso del coraggio, anche Amara tra gli autori dopo Che sia benedetta

Dopo l’annuncio del tour per il prossimo disco, arriva il nuovo singolo di Fiorella Mannoia. Il titolo scelto è Il peso del coraggio, che andrà ad anticipare la sua prossima prova di studio raggiungendo le radio a cominciare dal 1° febbraio.

È un grande ritorno, quello che si consumerà in Il peso del coraggio, che ripropone la talentuosa Amara tra gli autori del disco che Fiorella Mannoia ha voluto intitolare Personale.

Il nome di Amara è anche quello che si è sentito con maggiore frequenza durante, prima e dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Che sia benedetta. Il brano ha raggiunto meritatamente il secondo posto dietro Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

Personale darà un seguito naturale a Combattente, con il quale l’artista romana ha raggiunto il tutto il mondo con ben 101 concerti terminati in quel di New York. Non contenta delle tante date già condotte, Fiorella Mannoia ha anche deciso di tornare sul palco per poche date estive con le quali ha raggiunto alcune piccole location più intime rispetto alla prima parte della tournée.

Il peso del coraggio sarà in rotazione radiofonica dal 1° febbraio e anticiperà l’uscita di Personale, del quale non si conosce ancora la data d’uscita. Il tour comincerà invece da maggio con la prima data in programma il 7 maggio al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Qui di seguito, il calendario della tournée dedicata a Personale che Fiorella Mannoia condurrà a poco meno di un anno dalla sua ultima prova live sul palco.