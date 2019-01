Ufficiale La Porta Rossa 3? La serie con Lino Guanciale promossa prima del debutto della 2ª stagione

La Porta Rossa 3 si farà? Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, ma pare che la fiction avrà un seguito. A un mese dal debutto della seconda stagione, la produzione Rai potrebbe avere un terzo ciclo di episodi in cantiere. Secondo iMagazine, il Comune di Trieste e la FVG Film Commission hanno rinnovato la loro collaborazione al fine di realizzare film, serie televisive e documentari sul territorio. L’iniziativa è stata presentata qualche giorno fa al Municipio dall’assessore al Commercio ed eventi correlati, Lorenzo Giorgi, nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente della Film Commission, Federico Poillucci.

Solo lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia sono state girate ben 633 giornate di produzione, delle quali circa 400 a Trieste – set appunto de La Porta Rossa. Poillucci ha sottolineato come la seconda stagione della serie abbia “quantificato 3 milioni e 650 mila euro” nella sola città triestina, il che si traduce con un ottimo ritorno d’immagine e vantaggi all’occupazione. Grazie alla fiction, Trieste ha attratto un numero maggiore di turisti, curiosi di ripercorrere le strade dove sono ambientate le vicende del tormentato protagonista, il commissario Leonardo Cagliostro. Ucciso durante uno scontro a fuoco, l’uomo è costretto a restare nel mondo terreno, diventando così un fantasma; solo in questo modo potrà cercare di risolvere il suo omicidio e salvare sua moglie. In questa missione verrà aiutato dalla giovane medium Vanessa.

Come già ampiamente annunciato, la seconda stagione della serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession andrà in onda dal 13 febbraio ogni mercoledì, su Rai2. Per saperne di più su La Porta Rossa 3 non resta che attendere il 20 marzo. Stando a quanto riporta iMagazine, solo in tale data sarà presentata in città la nuova stagione, con l’inizio delle riprese previste a Trieste nel 2020. In attesa di un comunicato ufficiale da parte dell’azienda di Viale Mazzini, non resta che attendere.

Le repliche della prima stagione vengono trasmesse in un doppio appuntamento settimanale, mercoledì e domenica, su Rai2.