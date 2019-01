Aspettando PS5 e Xbox Scarlett, cosa vorrebbero gli sviluppatori?

Che PS5 e Xbox Scarlett siano in fase di sviluppo è ormai cosa nota. Numerosi i rumor trapelati in rete che hanno svelato infatti di come Sony e Microsoft siano irrimediabilmente proiettati verso la prossima generazione videoludica. Questo non vuol dire di certo che gli utenti PS4 e Xbox One verranno bistrattati nei prossimi mesi, anzi: la lista di titoloni di un certo rilievo in arrivo sugli scaffali lascia presagire un 2019 quantomeno all’altezza del 2018.

Probabile pero che qualcosa in merito a PS5 e Xbox Scarlett si cominci già a vedere nel corso di quest’anno, con le voci di corridoio che vorrebbero la release di una delle nuove console già a 2020 inoltrato (con l’altra che chiaramente non stara a guardare e seguirà a ruota poco tempo dopo) che potrebbe spingere ai reveal.

Come riportato da Gamingbolt, una delle speranze principali per quanto concerne i nuovi hardware di Sony e Microsoft è legato al mondo degli indie. Numerose compagnie di dimensioni medio – piccole incrociano le dita in vista di un supporto speculare a quanto avvenuto durante l’attuale generazione videoludica, che ha visto gli scaffali digitali dei rispettivi store affollarsi di prodotti indubbiamente interessanti, e che sono stati capaci di piazzarsi sapientemente tra le varie release dei tripla A.

Altra feature che secondo diversi studi di sviluppo andrebbe di certo implementata su PS5 e Xbox Scarlett è il crossplay, la possibilità di incrociare indifferentemente l’utenza delle diverse piattaforme in modo da creare uniche macro community in grado di moltiplicare esponenzialmente il divertimento. Sony si è più volte schierata contro questa eventualità (non ne ha effettivamente bisogno, la sua base di hardware è chiaramente maggiore rispetto a quella del concorrente, ndr), ma un mondo in costante evoluzione come quello videoludico non può ci si può fermare di certo su posizioni di conservatorismo spinto. Non è quindi da escludere che la prossima generazione possa segnare un punto di svolta totalizzante, con i giocatori che chiaramente sarebbero pronti a ringraziare e a rimpolpare in maniera considerevole le diverse community online.

Quali sono secondo voi le cose su cui dovrebbero puntare PS5 e Xbox Scarlett? Scriveteci nei commenti!