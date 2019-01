Maratone Vikings e Il Trono di Spade su Rai4 in attesa delle nuove stagioni: programmazione dal 28 gennaio

Tornano Vikings e Il Trono di Spade su Rai4 per un appuntamento preserale. In attesa dell’arrivo delle nuove stagioni, i fan delle due serie tv potranno rilassarsi con una super maratona che li accompagnerà a partire da lunedì 28 gennaio.

La rete ha in programma un doppio appuntamento giornaliero con due dei prodotti più amati del piccolo schermo. Vikings, rinnovato per una sesta e ultima stagione, è tornato in onda quest’anno (ma su TIMVision) con i nuovi episodi del quinto capitolo. Il Trono di Spade, invece, saluterà il suo pubblico con l’ottava e ultima stagione, trasmessa dal 14 aprile in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic (su Rai4 arriverà in un secondo momento).

La programmazione delle due serie è così annunciata: da lunedì a venerdì, a partire dalle 19:00, un episodio di Vikings dalla prima stagione seguito da un episodio de Il Trono Di Spade dalla sesta stagione. Un ritorno epico per gli appassionati del genere storico e fantasy.

L’appuntamento con Vikings e Il Trono di Spade su Rai4 è imperdibile e permetterà al pubblico di conoscere più da vicino le due serie, mentre i nostalgici potranno riguardare le vecchie stagioni e prepararsi per i nuovi capitoli. I due show, in onda rispettivamente su History e HBO negli USA, sono stati spesso accostati tra loro per le tematiche e lo stile – crudeltà nelle scene d’azione e l’ambizione narrativa. Anche se in realtà non hanno nulla in comune: Vikings racconta in maniera romanzata il periodo storico scandinavo del nono secolo, con l’ascesa del guerriero vichingo semi-leggendario Ragnarr Loðbrók; Il Trono di Spade è la serie tratta dai romanzi fantasy di George R.R. Martin ed è ambientata in un mondo immaginario diviso tra continente occidentale (Westeros) e orientale (Essos).

Ecco il tweet con il quale Rai4 ha annunciato la messa in onda di Vikings e Il Trono di Spade: