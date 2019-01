Resident Evil 2 apre al ritorno di Resident Evil 3: Capcom ci pensa?

L’attesa per il remake di Resident Evil 2 è finalmente terminata: il ritorno del secondo capitolo della saga horror di Capcom è stato salutato in maniera piuttosto calorosa dal pubblico videoludico, con le vendite che sono da subito impennate, foraggiate anche dalle entusiastiche recensioni piovuto dalle testate di tutto il mondo. Il merito va ovviamente agli addetti ai lavori e all’impegno profuso in fase di sviluppo, con Resident Evil 2 che è finito per essere un titolo ex-novo piuttosto che una rivisitazione dell’originale, tra inquadrature stravolte (per quanto comunque rispettose della tradizione) e un pathos generalmente maggiore su tutta la linea.

A questo punto – dopo l’arrivo sulla scena di Resident Evil 2 – l’unico titolo della serie a non aver ancora ricevuto una trasposizione di nuova generazione resta il terzo capitolo, Resident Evil 3 Nemesis. La risposta da parte della community dei videogiocatori, siano essi fan storici della serie o semplici neofiti, è stata in tutti i casi precedenti molto positiva, e chiaramente pensare a un ritorno anche per Nemesis è quasi un obbligo per Capcom.

Tanti i motivi che di fatto spalancano la porta all’operazione, in primis il ridotto carico lavorativo necessario agli sviluppatori per completare lo sviluppo del gioco. Le basi ci sono infatti già grazie a Resident Evil 2, con gli sforzi maggiori che sarebbero quindi necessari per ottimizzare il tutto in virtù di diverse ambientazioni e personaggi. Da non dimenticare poi la possibilità che Capcom si auto-offrirebbe proponendo una rivisitazione di Resident Evil 3 Nemesis, vale a dire la correzione di problemi che, nel 1999 (anno d’uscita dell’originale) fecero storcere il naso non poco ai giocatori.

Dal canto suo Capcom ha reso noto in tempi non sospetti la volontà di proseguire lungo la strada dei remake, e senza dubbio il successore di Resident Evil 2 si presterebbe con molto piacere a un restyling totale, fornendo magari anche spunti a un capitolo inedito per la saga, dopo l’ottimo successo riscosso da Resident Evil 7 Biohazard, in grado di superare i cinque milioni di copie piazzate dal suo arrivo sul mercato.

Sareste pronti a riabbracciare ancora una volta la serie con un nuovo remake? Scriveteci nei commenti!

Resident Evil 2 Piattaforme: PS4, Xbox One, PC Data Uscita: Disponibile

Miglior prezzo Amazon: 64,50€